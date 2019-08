Rusija prvi put poslala robota u svemir (video)

Rusija je poslala čovekolikog robota na Međunarodnu svemirsku stanicu, kao deo testa nove rakete koja bi trebalo da zameni postojeću.

Uoči svog polaska „Fjodor“ je rekao: ‘Idemo! Idemo!’, ponovivši poznatu frazu Jurija Gagarina.

LIFTOFF! 🚀 At 11:38pm ET, an uncrewed Soyuz spacecraft launched to the @Space_Station. This test flight will validate the spacecraft's compatibility with an upgraded booster rocket, before it's used to fly crew to the station next year. Watch: https://t.co/ZuxLDtzW9c pic.twitter.com/OOxhi8ySK1

— NASA (@NASA) August 22, 2019