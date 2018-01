Rusija se optužuje za sve u svetu, a Srbija za sve na Balkanu

Rusija se svuda optužuje za umešanost u zbivanja, pa i u Meksiku, kao što se i Srbija optužuje za sve što se dešava na Balkanu, rekao je ruski ministar spoljnih poslova te zemlje Sergej Lavrov, istakavši da ne vidi nijednu drugu ulogu Moskve u zemljama Balkana, osim da je reč o državama „tradicionalnim i bliskim prijateljima“.

„Balkanske države su tradicionalni i bliski prijatelji Rusije, neke od njih dele istu religiju“, rekao je Lavrov, prenosi DW.

On je kao primer za napade na Moskvu naveo primer Srpsko-ruskog centra u Nišu, istakavši da što više Moskva instira na tome da taj centar služi samo za gašenje požara, to se na Zapadu sve više rasplamsavaju sumnje da Kremlj na taj način pokušava da utiče na prilike na Balkanu.

Lavrov je podsetio da je taj centar obezbedio pomoć mnogim zemljama, „ne samo u Srbiji, već i Crnoj Gori i, čak još i više, prema zapadu“.

„Mislim da tamo radi osam Rusa i deset Srba. Oni vrše monitoring stanja kada je reč o iznenadnim situacijama i kad su u pitanju katastrofe ili prirodne nepogode. Pomažu da se to ublaži, gase požare i šalju tamo specijalnu avijaciju“, naveo je Lavrov za DW.

I pored toga, ukazao je, američki ambasador u Beogradu javno je zatražio od rukovodstva Srbije da ne potpišu nikakav ugovor o imunitetu osoblju tog centra.

„Tražio je to javno, jer je, navodno, taj centar špijunsko gnezdo“, kazao je Lavrov na konerenciji za novinare u sedištu UN u Njujorku, u subotu.

Primetio je, međutim, da se, kada državljani drugih zemalja-članica NATO obavljajući zajedničke vežbe u Srbiji traže takvu zaštitu i imunitet, „to uopšte ne dovodi u pitanje.“

Obrazlažući dalje ulogu Rusije na Balkanu, ministar Lavrov, piše DW, ocenio je da se Rusija „okrivljuje svuda“, a što se Srbije tiče, „ona (Srbija) se okrivljuje za sve što se dešava na Balkanu“.

„Evo, Crna Gora je (tek) sada prestala da spominje ruski trag u događajima oko kojih su bili toliko verbalno zabrinuti (pokušaj navodnog državnog udara i atentata na Mila Đukanovića prošle godine za šta se sumnjiče državljani Rusije i Srbije, prim.aut). Ipak, verujem da će doći do otrežnjenja“, rekao je Lavrov, a DW konstatuje da on pritom nije ponudio više detalja o događajima u kojima su u Podgorici već utvrđene i neke sudske činjenice.

Obrazlažući šta bi trebalo dalje preduzeti, Lavrov kaže: „Potrebno je da na Balkanu sarađujemo, kao što smo sarađivali kada je dogovoren Dejtonski sporazum (1995), koji je još uvek temelj za Bosnu i Hercegovinu. Ima još mnogo primera gde smo zajedno sa našim zapadnim kolegama i drugim zemljama – uključujući i Tursku – sarađivali kako bismo normalizovali situaciju u tom ili nekom drugom delu Balkana“.

Na pitanje DW šta misli o ideji da se organizuje „Dejton 2″, kao što to predlaže američki kongresmen Majk Tarner (iz Dejtona u Ohaju), koji je od Stejt Departmenta već zatražio da organizuje novu konferenciju o BiH pod tim imenom, Lavrov je izrazio nedoumicu, ali i ruske uslove za to: „Prvo je neophodno da saznamo šta je on mislio s tim. Nisam čuo o tome. Ali ako bi tako trebalo da ponovo pišemo (novi) “Dejton“ – onda smo mi protiv toga. Verujem da Bosna ne bi izdržala takav izazov, jer bismo tako iznova počeli da razbijamo njenu državnost“, kazao je.

Ipak šef ruske diplomatije veruje u, kako kaže, otrežnjenje.

„Ne krive nas samo za Balkan, već i za uplitanje u Meksiko, a ja verujem i još ponegde“, rekao je Lavrov na pitanje Dojče velea da komentariše američke optužbe oko ruske uloga u jugoistočnoj Evropi.

Primećujući da je odgovor ruskog ministra ironičan, DW navodi da je Lavrov još rekao da su balkanske države „tradicionalni i bliski prijatelji“.

„Ja ne vidim nijednu drugu ulogu“, zaključio je šef ruske diplomatije.

(Tanjug)