Rusija spremna na dijalog sa EU o razoružanju

MOSKVA – Rusija je spremna na konsultacije za Evropskom unijom o zaustavljanju povećanja arsenala i razoružanju, iako smatra da Brisel treba da preduzme inicijativu, rekao je stalni predstavnik Rusije u EU Vladimir Čižov za TAS S.

„Ako je EU zainteresovana za to pitanje, spremni smo za razgovore. Sve u svemu, Rusija nije zatvorila vrata dijalogu sa Evropskom unijom. Sve to je bilo zamrznuto do danas. Dakle, ako žele da nastave dijalog, neka daju predoge. Razmotrićemo ih vrlo ozbiljno“, rekao je Čižov.

(Tanjug)

