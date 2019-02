Ruska vojska objasnila otkud američki avion iznad Sibira

Američki avion OS-135B od 18. do 23. februara izvodi osmatrački let iznad teritorije Rusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

„U periodu od 18. do 23. februara u okviru realizacije međunarodnog Sporazuma o otvorenom nebu, SAD će izvesti izviđački let iznad teritorije Rusije američkim avionom za osmatranje OS-135B sa aerodroma Habarovsk“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, ruski stručnjaci u avionu će „kontrolisati strogo poštovanje parametara leta i primenu aparature za posmatranje koja je predviđena dogovorom“.

Naglašava se da se radi o avionu OS-135B koji nije predviđen za korišćenje nekog oružja, dok je aparatura koja se nalazi u njemu prošla međunarodnu proveru u kojoj su učestvovali i ruski stručnjaci, što isključuje korišćenje tehničkih sredstava koja nisu predviđena dogovorom.

(Sputnjik)