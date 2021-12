Ruski diplomata: Želimo ozbiljne garancije Zapada

MOSKVA – Zapad se na predstojećim pregovorima o garancijama bezbednosti sa Rusijom neće izvući sa praznim rečima, jer Rusija želi da dobije ozbiljne garancije bezbednosti od Amerike i NATO, rekao je zamenik ruskog ambasadora pri UN Dmitrij Poljanski, naglašavajući da to nije ultimatum.

Prema njegovim rečima, zabrinutost Moskve je sasvim osnovana jer se NATO približio njenim granicama a ne obrnuto, prenosi Sputnjik.

„Mi se zalažemo za princip nedeljive bezbednosti – za to da bezbednost jedne države ne može biti postignuta na račun bezbednosti drugih. To je ključna stavka brojnih dokumenata potpisanih početkom i sredinom 90-tih godina. Želimo da se vratimo tom duhu… Veoma smo konstruktivni, ali mislim da se naše kolege neće izvući sa nekakvim ‘bla-bla’ kako kaže Greta Tunberg“, rekao je on novinarima.

Priprema pregovora je u toku, ali su neophodna neka preciziranja.

Kako Sputnjik navodi, zapadni mediji su objavili, pozivajući se na izvor u Beloj kući, da bi pregovori Rusije i Amerike mogli da budu održani 10. januara u Ženevi, konsultacije Rusije i NATO dva dana kasnije, a zatim, 13. januara, bio bi održan i sastanak predstavnika Rusije i OEBS.

Rusija je 17. decembra objavila nacrte sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama i NATO-om koji, između ostalog, uključuju odredbe o uzajamnim garancijama bezbednosti u Evropi, o nerazmeštanju raketa srednjeg i kratkog dometa u uzajamnom dometu i o odbijanju daljeg širenja NATO na istok.

Dokumenta su već predata Vašingtonu i njegovim saveznicima.

U jednoj od tačaka nacrta predlaže se da NATO pruži garancije neširenja Alijanse na teritoriju Ukrajine.

Kako je ranije izjavio zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov, ako NATO i SAD ne reaguju na zahteve Rusije za bezbednosnim garancijama, to bi moglo dovesti do nove runde konfrontacije.

(Tanjug)

