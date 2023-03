Ruski novinar: Vučić pretenduje na crni pojas u disciplini sedenja na dve stolic

MOSKVA – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pretenduje na „crni pojas“ u disciplini „sedenja na dve stolice“, napisao je danas ruski novinar Dmitrij Bavirin u kolumni koju je objavila agencija RIA.

„Ranije su ga zbog toga prekorevali – i na Zapadu, i u Rusiji. Govorili su mu da treba da se opredeli za koga je – za nas, ili za njih, jer koliko se dugo može sedeti na dve stolice. Prekorevaju ga i sada, i to deset puta češće. A mogli bi prosto da se dive, jer je on to zaslužio“, napisao je Bavirin i dodao da Srbija, kao „mala, siromašna zemlja, sa svih strana okružena istorijskim neprijateljima i finansijski zavisna od Zapada, već više od godinu dana se suprotstavlja njegovim ultimativnim zahtevima da uvede sankcije Rusiji i da čini druge gadosti. A kako se suprotstavlja – niko ne može objasni“.

On je naveo da od Srba svi očekuju „otvoreno govoreći – izdaju“.

Dodaje se da mnogo uticajnije i bogatije zemlje Evrope pokazuju znatno „manji stepen izdržljivosti“, kao i da je Vučić, bivši ministar u vladi Slobodana Miloševića, „zaradio mnoge prehlade“ na sahranama svojih političkih rivala.

„Jedni su odavno u penziji, poput Bila Klintona, drugi su bukvalno u grobu, poput Madlen Olbrajt, treći u zatvoru, poput bivšeg lidera kosovskih Albanaca Hašima Tačija. A Vučić je i dalje u sedlu – i na dve stolice istovremeno“, ocenio je ruski novinar.

On je naveo da kritika Vučića prevashodno proističe iz nerazumevanja „realnosti“ na Balkanu, i uslova života u „najzapdnijoj tački ruskog sveta“, kao i da Srbi imaju sto i jednu ubedljivu zamerku za svog predsednika, ali među njima nije nesposobnost da brani srpske i ruske interese.

„Akrobata više i ne sedi na dve stolice, nego bukvalno žonglira njima u ringu s mnoštvom histeričnih veverica koje čekaju kada će izgubiti ravnotežu. Možda i hoće, naravno, uz vaše molitve. Ali, kako pesma kaže, „ostavite za sada grehove po strani i cenite lepotu igre“, zaključio je Bavirin.

(Tanjug)

