Sa 15 se priključila ID, sada želi da se vrati Britaniju

LONDON – Šamima Begum je sa 15 godina pobegla iz Londona da bi se priključila Islamskoj državi u Siriji, gde se udala za jednog od boraca te terorističke organizacije, a sada, četiri godine kasnije, želi da se vrati kući.

Njen slučaj podelio je britansku javnost „za“ i „protiv“ njenog povratka.

Kako prenosi Bi-Bi-Si, Begum (19) je trenutno u izbegličkom kampu u Siriji, gde je rodila dečaka.

„Ljudi bi trebalo da saosećaju sa mnom zbog svega kroz šta sam prošla“, rekla je Begam za Skaj njuz.

Upitana da li je pogrešila što je otišla u Siriju, Begum je odgovorila: „U neku ruku jesam, ali ne kajem se jer me to promenilo kao osobu. Načinilo me jačom. Udala sam se. U Britaniji ne bih našla nekog nalik njemu“.

Ona je rekla da joj je jedno vreme bilo dobro, ali da su onda „stvari postale teže“ i da to više nije mogla da izdrži.

Prethodno je advokat porodice Begum, Mohamed Tasnime Akundži, rekao da se Šamima porodila.

On je naveo da je, s obzirom da su njeno dvoje dece umrli u Siriji, porodica zabrinuta za bebu i da želi da se oni vrate.

Begum je jedna od tri tinejdžerke koje su u februaru 2015. godine napustile London da bi se priključili Islamskoj državi.

Druge dve devojke su Kadiza Sultana i Amira Abase. Veruje se da je Kadiza poginula kada joj je kuća dignuta u vazduh, dok sudbina Amire nije poznata.

Šamimi Begam su prošle nedelje ušli u trag novinari „Tajmsa“ i u intervjuu koji su s njom objavili 13. februara ona je rekla da je u poodmakloj trudnoći i da je već izgubila dvoje dece.

Begum je za Skaj njuz rekla da je znala pre odlaska u Siriju da pripadnici Islamske države odsecaju glave i da joj to nije smetalo.

„Vidite, postajala sam religiozna baš pre polaska. Prema onome što sam čula, po islamu to je sve dozvoljeno“, kazala je ona.

Begum je navela da je na internetu videla video snimke koji su je privukli Islamskoj državi.

Kako tvrdi, iz Baguza, poslednjeg uporišta Islamske države u istočnoj Siriji, pobegla je pre dve nedelje.

Veruje se da se njen muž, Holanđanin koji je prešao u islam, predao grupi sirijskih boraca.

„Bila sam domaćica cele četiri godine. Nemaju dokaz da sam uradila bilo šta opasno“, rekla je Begum.

U međuvremenu, debata o tome da li treba dozvoliti Begum da se vrati u Britaniju se nastavlja.

Britanski ministar unutrašnjih poslova Sadžid DŽavid je napisao u članku za „Sandej tajms“ da neće oklevati u sprečavanju povratka Britanaca koji su napustili zemlju da bi se pridružili Islamskoj državi.

„Težak izazov sa kojim se sada suočavamo je šta bi trebalo raditi sa onima koji žele da se vrate“, naveo je Džavid.

BBC napominje da vlada nema konzularno predstavništvo u Siriji i da poručuje da neće rizikovati nijedan život da bi se pomoglo Britancima koji su se priključili zabranjenoj terorističkoj grupi.

(Tanjug)