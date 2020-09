Sa Erdoganom i o sporazumu iz SAD, Erdogan poštuje SRB

ISTANBUL – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić preneo je da je danas sa predsednikom Turske Režepom Tajipom Erdoganom razgovarao i o sporazumu Srbije iz Vašingtona po pitanju KiM, a ističe da je turski predsednik pokazao veliko poštovanje prema našoj zemlji.

Vučić kaže da su razgovarali o svim sporazumima Srbije i Turske, kao i o našim odnosima prema Prištini.

„Razmenili smo stavove, saslušao sam Erdogana i on je mene i pokazao je veliko poštovanje prema našoj zemlji“, rekao je Vučić i istakao da se tu ne radi o Erdoganovom poštovanju prema njemu lično, već poštovanju prema Srbiji.

Upitan da prokomentariše ono što je ranije danas rekao da Turska ne bi želela da neke druge zemlje uzmu Srbiju kao štit u brobi protiv Turske, Vučić kaže da mi ne želimo nikakve sukobe sa Turskom.

„Mi želimo da imamo dobre odnose i to je sve. Sa druge strane, imamo naše grčke prijatelje, ali to se podrazumeva. Srbija ima svoj put mira, ekonomskog napretka i to su naši interesi. Poštujemo ljude koji pokazuju respekt prema našoj zemlji i uvek ćemo tako da se ponašamo. Mi da budemo cuvari svih drugih…. Skupu smo cenu platili i u 14. veku i mnogo vekova kasnije“.

Vučić kaže da je naše da gledamo kako da se razvijamo i da je sada mnogo bolja situacija.

Podseća da je 2012. nezaposlenost u našoj zemlji bila 25,9 odsto, a sada svega 7,3 odsto, kao i da je prosečna plata bila 329 evra a danas 511 evra, što je rast u primanjima veći od 60 odsto.

Vučić naglašava da je pred Srbijom put ekonomskog rasta i da razume zašto sada Srbija smeta mnogim zemljama i ljudima, kao i to što pre nije smetala, pošto nikome pre nismo bili važni već smo služili kao „džak za udaranje“.

Predsednik ističe da je pred našom zemljom ozbiljan program razvoja Srbija 2025 koji će podići životni standard građana.

(Tanjug)

