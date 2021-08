SAD: Dnevni broj slučajeva preko 100.000, kao tokom zime

VAŠINGTON – SAD trenutno u proseku dnevno beleže preko 100.000 novih infekcija kovid-19, što je broj koji je poslednji put viđen tokom zimskog talasa, a čemu je najviše zaslužna delta varijanta virusa koja se brzo proširila zemljom.

SAD su krajem juna u proseku dnevno imale oko 11.000 slučajeva, a sada je taj broj 107.143, prenosi AP.

Infekcije su u junu bile na najnižem nivou, ali je trebalo oko šest nedelja da se vrate iznad 100.000, uprkos vakcinama koje je primilo više od 70 odsto odrasle populacije.

Sedmodnevni prosek dnevnih novih smrtnih slučajeva takođe se povećao i poslednje dve nedelje porastao je sa oko 270 umrlih dnevno na skoro 500 dnevno,koliko je bilo u petak, prema podacima sa Univerziteta Džons Hopkins.

Virus se brzo širi kroz nevakcinisanu populaciju, posebno na jugu zemlje, gde su bolnice preplavljene pacijentima, a zdravstveni zvaničnici strahuju da će slučajevi nastaviti sa rastom ako više Amerikanaca ne bude želelo da se vakciniše.

„Naši modeli pokazuju da bismo, ako nevakcinišemo ljude, mogli da imamo do nekoliko stotina hiljada slučajeva dnevno, slično našem porastu početkom januara“, rekla je direktorka Centara za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC) Rošel Valenski.

Broj Amerikanaca hospitalizovanih sa virusom takođe je skočio i postao je toliko veliki da mnoge bolnice pokušavaju da pronađu krevete za pacijente na drugim lokacijama.

Zvaničnici Hjustona, najvećeg grada u Teksasu, poručili su da najnoviji talas slučajeva kovid-19 vodi lokalni zdravstveni sistem skoro do „tačke preloma“, što je dovelo do toga da neki pacijenti moraju da budu premešteni van grada radi medicinske nege, uključujući i one koji su morali da budu transportovani u druge savezne države.

(Tanjug)

