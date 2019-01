SAD sa Talibanima blizu mirovnog sporazuma za Avganistan

VAŠINGTON – Američki i talibanski pregovarači dogovorili su nacrt okvirnog mirovnog sporazuma tokom šestodnevnih razgovora u Kataru prošle nedelje kojim bi se okončao 17-godišnji rat u Avganistanu, izjavio je danas šef pregovaračkog tima Vašingtona.

Avganistanski predsednik Ašraf Gani uputio je novi poziv na direktne razgovore islamističkoj grupi, koja je upravljala zemljom u periodu od 1996. do 2001. godine, a sada je vodeća pobunjenička snaga, i do sada je to odbijala nazivajući vladu u Kabulu američkim „marionetama“, piše BBC.

Vladavina talibana okončana je kada su SAD izvršile invaziju na Avganistan nakon što je Al Kaida, koja je koristila tu zemlju kao svoju bazu, izvela terorističke napade na SAD 11. septembra 2001.

Analitičari koji prate situaciju u Avganistanu tvrde da bi mogle proći godine do postizanja sveobuhvatnog mirovnog sporazuma, prenosi BBC.

Zalmaj Halilzad, specijalni američki izaslanik za mir u Avganistanu, koji je doputovao u Kabul kako bi izvestio avganistansku vladu o razgovorima, izjavio je da okvirni nacrt treba biti razjašnjen prije nego što bude pretočen u sporazum, dodajući da su se u okviru predloženog sporazuma talibani obavezali da će sprečavati da Avganistan postane baza za terorističke grupe.

BBC još navodi i da je strategija Trampove administracije da izvrši pritisak na talibane da uđu u direktne pregovore s avganistanskom vladom kao i da Bela kuća razmatra potpuno povlačenje američkih vojnika – u zamenu za prekid vatre i obavezivanje talibana na direktne razgovore s vladom.

U intervjuu za „Njujork tajms“, Halilzad je kazao da su talibani obećali da neće pružiti utočište terorističkim grupama poput Al Kaide, što je ključni zahtev Vašingtona za povlačenje vojnika.

Talibani tvrde da će pristati na pregovore s vladom tek kada se dogovori čvrst datum za povlačenje stranih snaga.

Vršilac dužnosti ministra odbrane SAD Patrik Šanahan izjavio je danas da je ohrabren razgovorima sa avganistanskim talibanskim pobunjenicima, ali je i dodao da još nije dobio konkretna zaduženja vezano za planiranje potpunog povlačenja trupa iz Avganistana, preneosi Rojters koji još navodi da su Talibanski zvaničnici izjavili da su pregovarači SAD u subotu pristali na nacrt mirovnog sporazuma kojim se određuje povlačenje stranih vojnika iz Avganistana u roku od 18 meseci, što su američki zvaničnici negirali, napominjući da nije razmatran vremenski okvir.

Sedamnaestogodišnji sukob u Avganistanu izazvao je velike gubitke ljudskih života. Sudeći po brojkama UN-a, između 6.000 i 11.000 civila ubijeno je svake godine od 2009, navodi BBC.

(Tanjug)