SAD: Suše snizile nivo reke Misisipi, nanele stete trgovini

VAŠINGTON – Čak 60 odsto država američkog srednjeg zapada i severnog dela teritorije poznate pod nazivom Great Plain (Velika ravnica) suočava se sa sušom.

Gotovo celi tok reke Misisipi – od Minesote do ušća reke u Luizijani – doživeo je ispod prosečnu količinu padavina u poslednja dva meseca. Kao rezultat, reka je dostigla skoro rekordno niske nivoe, što je dovelo do smetnji u saobraćaju brodovima i tegljačima, ključnim za nizvodno premeštanje poljoprivrednih dobara namenjenih izvozu, poput soje i kukuruza, prenosi Glas Amerike.

Nedostatak kiše ozbiljno je uticao na trgovinu. Preko reke putuje više od polovine celokupnog izvoza žitarica iz SAD, ali procene savezne vlade pokazuju da je suša smanjila protok robe za oko 45 odsto. Cene transporta robe putem železnice, kao alternativnog načina, takođe su porasle.

„To samo u suštini znači niži prihod“, kaže Majk Doreti, viši ekonomista iz Biroa za farme države Ilinois.

Klimatske promene generalno dovode do vlažnijih uslova na području gornjeg dela reke Misisipi, ali niži vodostaji u proteklim mesecima, otkrili su delove rečnog dna koji su obično nedostupni. Hiljade posetilaca su tako prošlog vikenda hodali preko inače potopljenog rečnog korita do turističke atrakcije Tauer Rok, oko 161 kilometar jugoistočno od Sent Luisa.

Na granici Tenesija i Mizurija, gde je reka obično široka pola milje, preko otkrivenog rečnog korita ljudi voze četvorotočkaše.

Dodatni problem je i što su remorkeri u opasnosti da udare o dno i zaglave se u mulju. Ranije ovog meseca, Obalska straža SAD je saopštila da je bilo najmanje osam takvih slučajeva, prenosi Glas Amerike.

Klimatske promene izazivaju probleme širom SAD, a suša je tako odavno problem u Kaliforniji. Ova američka država upravo je zabeležila svoj najsušniji trogodišnji period u istoriji, što je značajno opteretilo zalihe vode i povećalo rizik od požara. Klimatske promene podižu temperature i čine suše sve češćim i gorim.

„Sušna područja i dalje će postajati sve sušnija, a vlažnija područja će biti vlažnija“, kaže Džen Brejdi, analitičarka za podatke u neprofitnoj organizaciji „Climate Central“, koja okuplja naučnike i istraživače koji se bave klimatskim promenama.

Bred Pju, meteorolog iz Nacionalne uprave za okeane i atmosferu (NOAA), rekao je međutim da je trenutna suša na srednjem zapadu verovatno „izazvana kratkoročnim vremenskim obrascima“, te da je on ne bi povezivao s klimatskim promenama.

