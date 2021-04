SAD: Suspenzija „Džonson i Džonson“, čeka se nova odluka

VAŠINGTON – Situacija oko nastavka upotrebe vakcina protiv Kovid 19 proizvođača „Džonson i Džonson“ i dalje je nejasna pošto je američko zdravstveno telo zatražilo više podataka pre nego donese odluku o tome kako i da li da nastavi upotrebu vakcine, odgađajući time glasanje za nedelju ili više dana.

Rojters prenosi da je Savetodavna komisija Američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) odlučila da odloži glasanje o tome kako najbolje koristiti vakcinu „Džonson i Džonson“, a ovo telo trenutno preispituje šest prijavljenih slučajeva retkih ugrušaka u mozgu kod žena koje su vakcinisane, dan nakon što su FDA i CDC zajednički preporučili njenu suspenziju zbog procene problema.

FDA je u e-poruci Rojtersu rekla da nastavlja sa pregledom podataka o bezbednosti vakcina, u partnerstvu sa CDC-om, i da će pružiti više informacija o dodatnim naučnim dokazima čim postanu dostupni.

Iz CDC su saopštili da će odluku o novom sastanku doneti do petka, a očekuje se da bi to moglo biti u roku od nedelju do 10 dana, navodi agencija.

Rojters prenosi da bi komisija mogla da preporuči ograničavanje upotrebe vakcine na određene starosne grupe radi smanjenja rizika i verovatno će izdati savete zdravstvenim radnicima o tome kako prepoznati simptome i lečiti te pacijente.

Šest slučajeva stvaranja krvnih ugrušaka, sve kod žena mlađih od 50 godina, zabeleženo je u 7,2 miliona doza primenjenih doza vakcine „Džonson i Džonson“ u SAD.

Jedna od šest žena je umrla, a tri su i dalje hospitalizovane, a ovi slučajevi su od saveznih zdravstvenih zvaničnika i imunoloških stručnjaka ocenjeni kao izuzetno nizak rizik, posebno u odnosu prema potencijalnim posledicama od oboljevanja od KOVID-19, navodi agencija.

