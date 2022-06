SAD: Tajvanski moreuz je međunarodni plovni put

VAŠINGTON – Sjedinjene Države danas su podržale stav Tajvana da je moreuz koji razdvaja ostrvo od Kine međunarodni plovni put, što je negira tvrdnje Pekinga da ima suverenitet nad ovim strateškim prolazom.

Portparol američkog Stejt departmenta Ned Prejs je u mejlu Rojtersu naveo da je „Tajvanski moreuz međunarodni plovni put, što znači da je to područje gde su slobode na otvorenom moru, uključujući slobodu plovidbe i preletanja, zagarantovane međunarodnim pravom“.

Svet ima „trajni interes za mir i stabilnost u Tajvanskom moreuzu, i mi smatramo da je to ključno za bezbednost i prosperitet šireg indo-pacifičkog regiona“, dodao je Prajs.

On je ponovio zabrinutost SAD zbog „agresivne retorike i prinudne aktivnosti Kine u vezi sa Tajvanom“ i rekao da će Sjedinjene Države „nastaviti da lete, plove i deluju gde god to dozvoljava međunarodno pravo, a to uključuje i tranzit kroz Tajvanski moreuz“.

Ministarstvo spoljnih poslova Kine je u ponedeljak saopštilo da ta zemlja „ima suverenitet i jurisdikciju nad Tajvanskim moreuzom“.

„Lažna je tvrdnja kada određene zemlje Tajvanski moreuz nazivaju „međunarodnim vodama“ kako bi pronašle izgovor za manipulaciju pitanjima vezanim za Tajvan i ugrožavanje suvereniteta i bezbednosti Kine,“ rekao je Vang Venbin, portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova, navodi Rojters.

Vlasti u Tajpeju saopštile su juče da je Tajvanski moreuz međunarodni plovni put i da podržavaju američke ratne brodove koji prolaze njime odbijajući tvrdnje Kine da ima suverenitet nad strateškim prolazom.

Tajvanski moreuz je čest izvor vojnih tenzija, a poslednjih godina američki ratni brodovi i drugih NATO saveznika, poput Britanije i Kanade, plovili su kroz moreuz, izazivajući nezadovljstvo u Pekingu, navodi britanska agencija.

(Tanjug)

