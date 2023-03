Šalenberg: Rusija će uvek biti važna za Evropu, sve ostalo je zabluda

BEČ – Rusija će uvek ostati važna za Evropu, i svako drugo gledište bilo bi pogrešno, izjavio je danas austrijski ministar spoljnih poslova Aleksander Šalenberg.

On je stao i u odbranu najveće banke u zemlji, Rajfajzen bank internešenel, rekavši da je nerazumno isticanje njenog nastavka poslovanja u Rusiji, kada su mnoge druge zapadne firme učinile isto.

„Mišljenje da više neće biti Rusije i da možemo da se razdvojimo u svim oblastima je zabluda“, rekao je Šalenberg za Rojters.

On je dodao da Austrija popušta te veze, ali da se to „ne može dogoditi preko noći“.

„Dostojevski i Čajkovski ostaju deo evropske kulture, hteli mi to ili ne. I dalje će Rusija biti naš najveći sused. Ostaće druga najveća nuklearna sila na svetu”, izjavio je Šalenberg.

Austrija, koja je nastojala da se postavi kao most između istoka i zapada, pretvarajući svoju prestonicu Beč u magnet za ruski novac, deo je šireg zapadnog saveza koji je uveo sankcije Rusiji nakon njenog napada na Ukrajinu, navodi Rojters.

Austrija i dalje uvozi ruski gas, iako nastoji da ga smanji u narednim godinama, a neki austrijski zvaničnici gaje nadu u brzo okončanje rata i povratak normalnijim odnosima sa Rusijom, saopštili su Rojtersu izvori upućeni u to pitanje.

Šalenberg je izjavu dao nakon što su nadležni za sprovođenje sankcija SAD pokrenuli istragu u Rajfajzen bank internešenel, zbog njenog poslovanja u Rusiji, pojačavajući kontrolu austrijskog kreditora koji igra ključnu ulogu u ruskoj ekonomiji.

On je rekao da je na Austriji da sprovodi sankcije i ukazao na druge zapadne banke, među njima i američke, koje posluju u Rusiji.

Austrijski ministar je izjavio da se pre zalaže za sprovođenje postojećih evropskih sankcija, nego za uvođenje novih mera prema Rusiji.

„To je veoma tupo oružje. Imali smo ogromne pakete sankcija. Dajte im vremena da prorade“, naglasio je Šalenberg.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.