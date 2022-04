Šalenberg: Treba naći alternativu članstvu Ukrajine u EU

BEČ – Ministar spoljnih poslova Austrije Aleksander Šalenberg ponovio je svoje protivljenje ubrzanom članstvu Ukrajine u EU i ponovo ukazao na zemlje Zapadnog Balkana, kojima je, kako ističe, data evropska perspektiva i prema kojima EU ima obavezu.

Šalenberg je, u obraćanju na 14. evropskom medijskom samitu u Le am Arlbergu, istakao da kada je o Ukraini reč i njenom pristupanju EU potrebno naći drugi put od unopravnog članstva.

Šalenberg je kazao da razume emocionalnost trenutka, ali da postoje Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija i Albanija koje dugo čekaju na pristupanje.

„Ne sme se napraviti greška da se ispravni fokus na Ukrajinu izgubi iz vida Zapadni Balkan, ali i Moldavija i Južni Kavkaz“, upozorio je on.

Naglasio je da se moraju naći drugi modeli umesto punopravnog članstva, podsećajući da postoji Evropska ekonomska zajednica ili Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

Šalenberg je, s tim u vezi, zatražio veću fleksibilnost.

Kazao je da je nepobitno da je neophodno dalje produbljivanje odnosa.

Njegova izjava izazvala je burne reaakcije, kako u Ukrajini, tako i Rusiji.

Ruski i ukrajinski mediji su njegovu izjavu protumačili kao jasno „ne“ Beča učlanjenju Kijeva u EU.

Ukrajinski onlajn mediji su izjave Šalenberga objavile pod naslovom „Ministarstvo spoljnih poslova Austrije odbije učlanjenje Ukrajine u EU“.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine Oleh Nikolenko rekao je da smatra te izjave „strateški kratkovodima“ i da one ne odgovaraju interesima ujedinjene Evrope.

On je, za agenciju Ukrinform, rekao da Šalenberg ignoriše činjenicu da ogromna većina stanovništva zemalja osnivača EU podržava članstvo Ukrajine.

(Tanjug)

