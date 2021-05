Šalenberg u Skoplju ponovio podršku Zapadnom Balkanu

SKOPLJE – Evropska integracija bez zemalja Zapadnog Balkana nije dovršena, ocenio je danas u Skoplju ministar inostranih poslova Austrije Aleksander Šalenberg, posle susreta sa makedonskim kolegom Bujarom Osmanijem.

Šalenberg je u Skoplje doputovao sa slovenačkim i češkim kolegom Anže Logarom i Jakubom Kulhanekom.

Zajedničko putovanje on je okarakterisao kao „snažnu centralnoevropsku inicijativu“.

Zapadni Balkan, prema njegovim rečima ne sme postati „zaboravljeni region“.

“Zajednička poseta sa mojim kolegama Logarom i Kulhanekom je jasan signal da Severna Makedonija i Albanija mogu računati na našu podršku”, kazao je Šalenberg.

Austrija je, dodaje, veliki podržavalac proširenja EU na Zapadni Balkan.

„Ne treba u EU da razgovaramo o geopolitičkim strategijama, ako to ne uspevamo ni u neposrednom susedstvu. To je politički, ekonomski i kulturno naše susedstvo“, podvukao je Šalenberg dodajući da uz to postoji oko pola miliona građana Austrije poreklom sa Zapadnog Balkana.

Kada je reč o početku pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijim Šalenberg je rekao da sada EU mora pokazati da drži do svoje reči.

I Logar je naglasio da će proširenje EU na Zapadni Balkan biti prioritet slovenačkog predsedavanja EU od 1. jula.

Najavio je da će tokom predsedavanja na jesen biti održan poseban Samit, sa ciljem da se u buduće održavaju redovno Samiti o Zapadnom Balkanu.

„Ne radi se samo o Zapadnom Balkanu, već o Evropi“, podvukao je Logar.

Šalenberg je kazao da velike nade, s tim u vezi, polaže u slovenačko predsedavanje EU.

Takođe je pohvalio aktuelnog predsedavajućeg EU Portugaliju jer teži do kraja juna značajnom napretku, pa čak i možda, ističe, donošenje odluke o otpočinanju pristupnih pregovora.

Šalenberg je kritikovao Bugarsku zbog blokiranja otvaranja pristupnih pregovora sa Skopljem i kazao da se nekom spolja može spor učiniti čudnim.

“Međutim Evropa je istorijski veoma povezan region. Ne postoji metar bez da ne naiđete na neki grob, ranu, povredu, ili kulturnu zaostavštinu. I Austriji i Češkoj je trebalo mnogo vremena dok nisu rešile pitanje ‘Benešovih dekreta’, koji su, između ostalog, značili oduzimanje imovine Sudetskim Nemcima i pojedinim ‘Starim Austrijancima’ posle Drugog svetskog rata. Verujem da je Evropa neverovatan lek za takve rane”, podvukao je on.

Ukazao je da sve članice EU i posle početka pristupnih pregovora imaju sve mogućnosti da ukažu na kritične tačke.

“Emocije i retorika treba da se smanje, potreban nam je dogovor, želimo dogovor“, rekao je Šalenberg, a Kulhanek je dodao da se „lopta mora držati u igri, jer u suprotnom gubi Evropa“.

Tri ministra inostranih poslova u Skoplju sastali su se i sa predsednikom Severne Makedonije Stevom Pendarovskim, premijerom Zoranom Zaevim, kao i vicepremijerom i ministrom za evropska pitanja Nikolom Dimitrovim.

Sutra, tročlana delegacija, boravi u Tirani, gde će razgovarati sa državnim vrhom Albanije.

(Tanjug)

