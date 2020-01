Salvini priželjkuje suđenje za „otmicu“ migranata

RIM – Komisija italijanskog Senata glasaće danas o ukidanju poslaničkog imuniteta desničarskom opozicionom lideru Mateu Salviniju kako bi mu se eventualno sudilo za navodnu otmicu, jer prošle godine, kao ministar unutrašnjih poslova, danima nije dozvoljavao iskrcavanje migranata sa spasilačkog broda.

Sam Salvini, kako sumnjaju vladajuće italijanske stranke, upravo to priželjkuje kako bi dobio simpatije birača za njegovu antimigracionu Ligu na regionalnim izborima u nedelju, navodi AP.

„Ako neko hoće da me odvede na sud, to je OK. Suočiću se s njima i ako me to košta odlaska u zatvor, otići ću uzdignute glave“, napisao je Salvini na Tviteru.

On ponavlja da je kao ministar policije postupao kako bi zaštitio granice Italije kada je odbio šest dana da dozvoli iskrcavanje migranata na Siciliju, u julu 2019. godine.

Tužilaštvo na Siciliji vodilo je istragu protiv Salvinija za navodno kidnapovanje ali je obustavilo slučaj. Slučaj je sada preuzeo ministarski Tribunal.

(Tanjug)