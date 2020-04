Sanders se povukao iz predsedničke trke: Tramp protiv Bajdena na izborima (video)

Berni Sanders, senator iz Vermonta i jedan od pretendenata za predsedničku nominaciju demokrata, obustavio je kampanju za predsedničke izbore ove godine.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16

Svoju odluku preneo je sredu tokom sastanka sa saradnicima, objavio je njegov štab, preneo je Glas Amerike.

Sanders i Džo Bajden, bivši potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država i kandidat koji je vodio u trci za Trampovog rivala na predsedničkim izborima zakazanim za 3. novembar, za sada su prekinuli kampanju, dok su istovremeno desetine američkih država odložile primarne izbore.

Nakon nekoliko uzastopnih pobeda u martu, Bajden je preuzeo vođstvo po broju delegata koji bi mu obezbedili nominaciju za protivnika republikanskom predsedniku Donaldu Trampu na novembarskim izborima.

Reakcija Trampa: Dođite kod Republikanaca

Bernie Sanders is OUT! Thank you to Elizabeth Warren. If not for her, Bernie would have won almost every state on Super Tuesday! This ended just like the Democrats & the DNC wanted, same as the Crooked Hillary fiasco. The Bernie people should come to the Republican Party, TRADE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2020