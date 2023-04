Sandu: Većina građana Moldavije protiv ulaska te zemlje u NATO

KIŠINJEV – Većina građana Moldavije protivi se ideji da zemlja napusti neutralnost i uđe u NATO, izjavila je danas predsednica Moldavije Maja Sandu.

„Narod to treba da želi jer to podrazumeva promene ustava i to treba da se uradi putem referenduma. Međutim, ako pogledamo istraživanja javnog mnjenja danas, videćemo da nema ozbiljne podrške ideji napuštanja neutralnosti“, rekla je Sandu u intervjuu za televiziju PRO, preneo je TAS S.

Predsednica Moldavije je navela da će, osim Vrhovnog saveta bezbednosti, u zemlji biti osnovana još jedna agencija koja će imati zadatak da se bori protiv manipulacija informacijama i propagande.

U obraćanju nedavno na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, Sandu je zamolila članice NATO da pomognu njenoj zemlji u borbi protiv širenja informacija koje odražavaju ruski pogled na globalna dešavanja na društvenim mrežama.

Parlament Moldavije je potom usvojio zakon koji omogućava kontrolu onlajn propagande i dezinformacija.

Ankete pokazuju da se više od 55 odsto Moldavaca oštro protivi članstvu zemlje u NATO, a 27 procenata podržava tu inicijativu.

Međutim, Sandu ranije nije isključivala mogućnost da Kišinjev odustane od neutralnosti i pridruži se NATO.

(Tanjug)

