Sarkozi: Spreman sam da se žalim do Evropskog suda

PARIZ – Bivši francuski predsednik Nikola Sarkozi izjavio je da je spreman da ide sve do Evropskog suda za ljudska prava kako bi dokazao svoju nevinost, što je njegova prva reakcija u javnosti nakon što je u ponedeljak osuđen na zatvor zbog korupcije.

Sarkozi se sumnjiči da je uz pomoh svog pravnog savetnika 2014. godine pokušao da sazna detalje iz istrage o svojoj predsedničkoj kampanji, a zauzvrat je nudio pomoh za sticanje funkcije u Monaku.

On je u utorak rekao da je žrtva duboke nepravde, da je presuda puna nedoslednosti i da je problematična politička nepristrasnost nekih sudija, prenosi Rojters.

„Žalio sam se na odluku, možda ću morati da vodim ovu borbu sve do Evropskog suda za ljudska prava“, rekao je Sarkozi za list Le Figaro.

On je dodao da bi za njega bilo bolno da mora da krivi sopstvenu zemlju, ali da je spreman da to učini, jer bi to bila “cena demokratije.“

Sarkozi, konzervativac koji je Francusku vodio od 2007. do 2012. godine, osuđen je na tri godine zatvora. Međutim, dve godine su uslovna kazna, a predsedavajuća sudija je rekla da postoji opcija da ne služi kaznu u zatvoru ukoliko bi preostalih godinu dana nosio elektronsku nanogicu. Tu odluku, međutim, treba da donese drugi sudija.

Sarkoziju se sudi i u drugom slučaju krajem meseca zbog optužbi za malverzacije u finansiranju izborne kampanje.

Istraga o finansiranju kampanje pokrenuta je zbog sumnje da je 2007. godine tokom predsedničke kampanje prihvatio nelegalne isplate od naslednice kompanije Loreal Lilijan Betankur, podseća agencija.

(Tanjug)

