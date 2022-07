Sastanak G20 pokazao duboki jaz između Istoka i Zapada

DŽAKARTA – Zbog dubokih razlika u stavovima visokih diplomata iz najbogatijih i najvećih svetskih zemalja u razvoju danas na Baliju nije pronađen zajednički jezik u vezi sa sukobom u Ukrajini i načinima na koje se mogu sanirati njegove posledice.

Grupu od 20 ministara spoljnih poslova indonežanski ministar spoljnih poslova Retno Marsudi, dočekala je pozivom na jedinstvo i prekid sukoba, ali se ubrzo pokazalo da su podele između Kine i Rusije na jednoj i Evrope i SAD na drugoj strani preduboke da bi se moglo doći do konsenzusa, prenosi AP.

Nije napravljena grupna fotografija ministara inostranih poslova niti je izdato završno zajedničko saopštenje kao što je to činjeno prethodnih godina.

Iako su prvi put od početka rata u Ukrajini bili prisutni u istoj prostoriji u isto vreme, američki državni sekretar Antoni Blinken i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov vidno su ignorisali jedan drugog.

„Znate, nismo mi prekinuli sve kontakte, to su učinile SAD. To je sve što mogu da kažem. Ne trčimo za svakim ko predlaže sastanke. Ako ne žele da pričaju, to je njihov izbor“, izjavio je Lavrov novinarima posle prve sednice, prenosi AP.

Ubrzo nakon toga Blinken je optužio Moskvu da je blokirala milione tona žita u ukrajinskim lukama i izazvala probleme u vezi sa hranom u mnogim delovima sveta, a Lavrov nije bio prisutan u vreme kada su iznošeni ovi komentari, navodi AP.

Lavrov je najmanje dva puta izašao iz sale za sastanke za vreme zasedanja: jednom kada je njegova nemačka koleginica Analena Berbok govorila na otvaranju i drugi put, neposredno pre nego što je ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba trebalo da govori putem video veze, navodi AP.

Marsudi je pozvala Lavrova, kineskog ministra spoljnih poslova Vanga Jia, Blinkena i nekoliko njihovih evropskih kolega da prevaziđu međusobno nepoverenje zarad planete koja se suočava sa višestrukim izazovima usled koronavirusa, klimatskih promena i sukoba u Ukrajini.

„Svet tek treba da se oporavi od pandemije, a mi smo već suočeni sa drugom krizom: ratom u Ukrajini, koji globalno utiče na hranu i energiju“, zaključila je Marsudi, prenosi AP.

Zanimljivo je da su pre sastanka i Istok i Zapad pokušali da učvrste svoje pozicije: Vang i Lavrov posetili su više azijskih prestonica na putu za Bali, a Blinken, francuske, nemačke i britanske diplomate došli su na sastanak posle samita G-7 i NATO-a.

Američka agencija navodi da su „mnogi, ako ne i svi učesnici“ izrazili žaljenje zbog ubistva bivšeg japanskog premijera Šinzoa Abea.

(Tanjug)

