Satelitski snimak otkrio ogromnu pukotinu u Kaliforniji (video, foto)

Zemljotres jačine 7.1 stepeni po Rihterovoj skali, koji je potresao Kaliforniju u petak, ostavio je za sobom veliku pukotinu, koja se vidi na satelitskim snimcima.

Kada je potres počeo u 20.19 časova, veliki broj ljudi je bio u potrazi za skloništem.

Bio je to drugi jak zemljotres koji je pogodio tu oblast za manje od 48 sati, preneo je CNN.

Šteta koju je zemljotres pričinio bila je jasno vidljiva.

TAKE A LOOK: Drone video shows crack in a California highway following an earthquake! pic.twitter.com/DNNIY13tP3

Prodavnice su bile pune slomljenih flaša, limenke su ekplodirale razlivajući se po podu, a drugi proizvodi sa zidova su popadali.

Kada je narednog dana sinulo sunce postalo je jasno da je promenjena i topografija u tom području.

Na satelitskim snimcima koje je CNN-u dostavio Planer Labs vidi se pukotina koja je nastala blizu epicentra zemljotresa.

Velika pukotina proširila se sa područja na kom se nekada nalazila vodena površina.

Giant cracks in the ground appear in Mojave Desert near the epicenter of California latest two major earthquakes #California #earthquake #crack #fissurehttps://t.co/ULnv89IfwR via @Strange_Sounds pic.twitter.com/JjmnUsTS1X

— Strange Sounds (@Strange_Sounds) July 7, 2019