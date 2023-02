Savet EU produžio mandate tri specijalna predstavnika EU

BRISEL – Specijalnim predstvnicima EU za bliskoistočni mirovni proces, za Centralnu Aziju i za ljudska prava danas je produžen mandat za još dve godine.

Specijalnom predstavniku EU za bliskoistočni mirovni proces Holanđaninu Svenu Kupmansu danas je produžen mandat na dve godine, do 28. februara 2025 godine. On je na to mesto imenovan 1. maja 2021. godine.

Produžen je mandat i specijalnoj predstavnici EU za Centralnu Aziju, Finkinji Terhi Hakala na dve godine, do 28. februara 2025 godine . Ona je imenovana 1. jula 2021. godine.

Irac Imon Gilmor će još godinu dana biti specijalni predstavnik EU za ljudska prava do 29. februara 2024. Prvi put je imenovan 1. marta 2019. godine.

Visoki predstavnik za spoljnu politiku Žozep Borelj predlaže specijalne predstavnike EU čija je misija da promovišu politike i interese EU u određenim regionima i državama i da obezbede aktivno EU političko prisustvo u tim oblastima.

Trenutno, EU ima devet specijalnih predstavnika koji podržavaju rad Borelja.

Osim tri navedena specijalna predstavnika tu su i posebni predstavnici EU u Bosni i Hercegovini, za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana, kao i za Sahel, rog Afrike i za Južni Kavkaz i Gruziju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.