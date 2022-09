Savetnik Zelenskog: Rusi ne mogu nekažnjeno da ratuju, važno je zabraniti im vize za letovanja

Savetnik ukrajinskog predsednika Mihajlo Podoljak ocenio je revolucionarnom odluku Evropske unije da ukine sporazum o viznim olakšicama za ruske državljane.

„Bitno je da je ta rasprava počela, to je važan korak za birokratski organizovanu Evropsku uniju. Ono što je važno je da je to dobar smer ka postepenom zabranjivanju viza Rusima, da shvate da ne mogu nekažnjeno da krše pravila celog sveta“, rekao je Podoljak u Kijevu srpskim novinarima koji borave u Ukrajini.

Šefovi diplomatija država članica EU juče u Pragu nisu bili saglasni da se Rusima potpuno ukine mogućnost za dobijanje viza za ulazak u EU, a Podoljak ukazuje na važnost donete odluke o otežavanju procedure za dobijanje viza.

„To je dug put, za Evropsku uniju to je u suštini revolucionarna odluka, da se oteža procedura za dobijanje viza, ali to je samo prvi korak za nas. Mi smatramo da Ukrajina plaća visoku cenu za rat, on se dešava na suverenoj teritoriji Ukrajine, nije ni na kakvoj drugoj teritoriji, već samo na teritoriji Ukrajine“, kazao je Podoljak.

Savetnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog je dodao da Evropska unija „takođe plaća visoku cenu, samo u jednom drugom smislu“.

„Oni nama pomažu u naoružanju, šalju humanitarnu pomoć, brinu o našim izbeglicama i pomažu nas finansijski“, kazao je Podoljak.

Ocenio je da građani Rusije ne plaćaju nikakvu cenu za svakodnevni rat velikih razmera na teritoriji Ukrajine.

„Oni mogu slobodno da putuju i da šetaju po državama Evropske unije, da letuju tamo, da kupe šta žele. Ukratko, da žive životom kao da se nikakav rat u Ukrajini ne dešava. Ruski građanin ne oseća da je rat i zbog toga on može da traje zauvek. Mi želimo da u Rusiji osete da je rat na svim nivoima“, rekao je Podoljak.

Istakao je i da Rusi koji dolaze u Evropu počinju da se ponašaju drsko i govore da Rusija ima ne samo pravo da ubija Ukrajince, već da može da uđe u rat sa bilo kojom evropskom državom.

„Možda u Srbiji sada nije tako, ali u Estoniji, Litvaniji i Poljskoj, Rusi stalno imaju taj narativ“, naveo je Podoljak.

(Beta)

