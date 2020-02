Sedam osoba povređeno zbog greške pilota pri sletanju aviona (foto)

Sedam osoba povređeno je danas kada je avion An-2 udario u zemlju prilikom sletanja u gradu Magadan na ruskom dalekom istoku, izjavio je portparol ruskog Ministarstva za vanredne situacije.

„U avionu je bilo 12 putnika i dvoje članova posade. Prema prvim podacima sedam osoba je povređeno“, rekao je portparol, prenosi Tass.

Lokalna vlada saopštila je da su povređeni prebačeni u bolnicu sa lakšim povredama, osim jedne osobe koja je u kritičnom stanju.

Prema prvim podacima, avion jedne privatne kompanije udario je u zemlju sa 10 metara visine, a u njemu su se nalazili zaposleni u kompaniji.

