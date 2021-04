Šef izborne komisije: Uzdržite se od proglašavanja pobede

TIRANA – Predsednik albanske Centralne izborne komisije Ilirjan Ćelibaši pozvao je političke partije da se uzdrže od proglašavanja pobede na današnjim parlamentarnim izborima i istakao da je proces prebrojavanja glasova tek počeo.

On je naglasio da bi bilo kakvo proglašenje pobede moglo da dovede do porasta napetosti i povećanja pritiska na one koji su zaduženi za prebrojavanje glasova, prenosi albanski portal Egzit njuz.

Vladajuća albanska Socijalistička partija Edija Rame vodi na današnjim parlamentarnim izborima u Albaniji, sa osvojenih 46,9 odsto glasova, pokazuje izlazna anketa albanske televizije Top čenel.

Prema rezultatima izlazne ankete, opoziciona Demokratska partija Ljuljzima Baše na putu je da bude na drugom mestu, sa 43,5 odsto glasova, a predviđa se da će Pokret socijalista za integracije predsednika Iljira Mete zauzeti treće mesto sa 6,9 odsto osvojenih glasova, prenosi Rojters.

Oko 3,6 miliona građana Albanije sa pravom glasa biralo je danas poslanike, koji će ih u naredne četiri godine predstavljati u albanskom parlamentu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.