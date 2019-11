Šef misije IOM: Gšsenjem Mirala i Bire nastao bi haos

SARAJEVO – Šef misije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BiH Peter van der Auveraert boravi u Unsko-sanskom kantonu gde je obišao kampove i centre u kojima borave migranti.

On je rekao da odluka o gašenju migrantskih centara Miral u Velikoj Kladuši i Bira u Bihaću nije konačna i da bi realizacijom takve odluke nastao haos zbog kojeg bi najviše problema imalo lokalno stanovništvo, preneo je portal Klix.ba.

„Naredbu za gašenje ova dva centra daje Savet ministara BiH, a ne lokalne vlasti. Možete predvideti šta će se desiti – spavaće po javnim mestima, pokušati da provale u kuće, neki će možda imati para, ali neki će krasti hranu, porazbolijevaće se i praviti probleme lokalnom stanovništvu“, rekao je Van der Auveraert.

On je izrazio nadu da će prevladati razum i da će migranti ostati preko zime u centrima, a onda početkom godine, dodao je, treba tražiti novu lokaciju za prihvat migranata.

On je kazao i da državne vlasti razmatraju nekoliko opcija za smeštaj migranata u Kantonu Sarajevo, a reč je o bivšim vojnim objektima, mada je o tome, kaže, još rano govoriti.

Tačnije, nove lokacije o kojoj se sa sigurnošću može govoriti za sada nema.

„Ako se to desi, onda će IOM pomoći u dobrovoljnom prebacivanju migranata s Vučjaka ili onih koji spavaju napolju u KS“, rekao je on i dodao „možda ne sve njih, ali veliki broj će moći da se prebaci u Sarajevo i to će smanjiti pritisak na USK“.

Šef misije IOM u BiH je naglasio i to kako su migranti u Biri prihvatili nova pravila koja je odredio MUP USK u cilju poboljšanja bezbednosti, a među kojima je i taj da nema izlaska noću iz centra.

Oni su razgovarali sa predstavnicima nacionalnih grupa koji su potom to preneli svojim sunarodnicima i objasnili da to nije usmereno protiv njih.

Migranti su dobro prihvatili ova pravila.

Van der Auveraert je zaključio i da je zdravstveno stanje migranata zadovoljavajuće i da su pacijenti koji imaju neka zarazna oboljenja u karantinu, te da za sada nema opasnosti po lokalno stanovništvo.

(Tanjug)