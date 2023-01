Šefovi EU diplomatija u ponedeljak o Crnoj Gori

BRISEL – Ministri za spoljne poslove EU će u ponedeljak da razgovaraju o situaciji u Crnoj Gori, najavio je danas evropski zvaničnik na brifingu sa novinarima u Briselu.

Šefovi EU diplomatija će saslušati izveštaj ministara za spoljne poslove Slovenije i Austrije, koji su posetili Podgoricu na zahtev visokog predstavnika Žozepa Borelja u decembru.

„Mi smo zaista bili zabrinuti za problem sa Ustavnim sudom u Crnoj Gori. Mislimo da je poseta bila veoma uspešna zato što su, po meni, političari u Crnoj Gori shvatili poruku da je Ustav jedini način da se ide napred“, izjavio je on.

Zvaničnik je dodao da „izgleda da se situacija poboljšava, da postoji dijalog i mogućnost da se imenuju dvoje sudija što je uslov za slobodne i fer izbore“, kaže on. On objašnjava da se radi o kompleksnoj ustavnoj promeni ali, s obzirom na to što situacija ide na bolje u zemlji, on smatra da će se to videti i osetiti za vreme ministarske diskusije ovog ponedeljka u Briselu.

Savet ministara za spoljne poslove neći doneti zaključke ili odluku u ponedeljak oko Crne Gore.

