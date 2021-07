Selakovic: Vazna poseta Austriji, ocekujemo nove investicije

BEČ – U svim razgovorima sa austrijskim zvaničnicima istaknuta je odlična bilateralna saradnja Srbije i Austrije u različitim oblastima, izjavio je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković sumirajući trodnevnu posetu Beču, dodajući da se mogu očekivati i nove austrijske investicije u našu zemlju.

“Sa austrijskim kolegom Aleksanderom Šalenbergom i ministarkom privrede Margaretom Šrambek razgovarao sam, pre svega, o ekonomskim uspesima u saradnji dve države, o velikim austrijskim investicijama u Srbiju”, rekao je Selakovcih.

Ponovio je podatak da su austrijski investitori u srpsku privredu u poslednjih 10 godina uložili 2,585 milijardi evra, što znači da je u protekloj deceniji, svakog dana u srpsku privredu iz Austrije u proseku investirano najmanje 712.000 evra.

Selaković je istakao da itekako postoji interesovanje za nastavak ulaganja.

“Razgovarao sam sa predstavnicima kompanijama koje su uložile i žele I dalje da ulažu, ali I one koje do sada to nisu činile, ali su želele da dođu. Sada su se stekli uslovi i siguran sam da možemo očekivati nove austrijske investitore”, rekao je Selaković.

Poseta je, kaže, bila prilika i da se sretne sa poslovnim ljudima okupljenim u Austrijsko-srpskom privrednom forumu, srpskog porekla, ali i Austrijancima čiji je deo biznisa u Srbiji, koji vodi Radivoje Petrikić i koji, kaže, radi sjajan posao lobiranja I dovođenja investitora u Srbiju.

Sa ministrom unutrašnjih poslova Karlom Nehamerom razgovao je o daljoj saradnji u oblasti terorizma, organizovanog kriminala i ilegalnih migracija.

Selaković je posebno istakao značaj razgovora sa predstavnicima brojne srpske dijaspore u Austriji, koja broji više od 300.000 ljudi, koji su, kaže, vredni i lojalni građani Austrije, ali ne raskidaju sponu sa maticom.

Ministar je u Beču razgovarao sa predstavnicima pet velikih srpskih organizacija, “Jedinstvo”, “Bambi”, Srpski centar, Mokranjac i Prosvjeta, koje, kako je istakao, vodi ozbiljnu brigu za očuvanje srpskog kulrutnog identiteta, jezka i ćiriličnog pisma.

Preneo je da su razgovarali o konkretnim pitanjima, nastavi srpskog jezika i ćirilice, a da je primedbe koje su mu izneli preneo minsitru Šalenbergu, koji je obećao da će se angažovati i pomoći po tom pitanju.

Bilo je reči o organizaovanju Svetosavskog bala u Beču, divne tradicije duge četvrt veka, ali i o budućoj smotri srpskog folklora, koja bi, ukoliko je budu organizovala srpska društva iz Austrije mogla da se održi u Novom Sadu.

Ministar je tokom posete razgovarao I sa vladikom austrijsko-švajcarskim Andrejem, navodeći da SPC u Beču predstavalja maticu oko koje se okupljaju Srbi i Austriji.

Selaković je razgovarao i sa ambasadorom Laosa, koji iz Beča “pokriva” i Srbiju, te uputio ministru spoljnih poslova te zemlje poziv na obeležavanja godišnjice Nesvrstanih u oktobru u Beogradu.

“Ovo je bila izuzetno dobra poseta, očekujemo ministre Šalenberga i Šrambek u Srbiji do kraja godine, da razgovaramo o nastavku saradnje i novim zajedničkim projektima koje naša saradnja zaslužuje”, rekao je Selaković.

Ministar je dodao da je ponosan i na tim Ambasade Srbije u Beču, na čelu sa ambasadorom Nebojšom Rodićem, posebno ističući konzularno odeljenje koje je “broj 1” po efikasnosti, ali i po optrećenosti poslom koji obavljaju za naše građane.

“Prošle godine primili su više od 37.000 građana, I obradili više od preko 13.800 predmeta, a da nijednom nisu zakukali, trazili pomoć ili se žalili. Ovde je tim koji pobeduje”, zaključio je Selaković.

(Tanjug)

