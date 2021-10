Šib: Nemačka podržava dijalog uz posredstvo EU

BEOGRAD – Ambasador Savezne Republike Nemačke u Srbiji Tomas Šib izjavio je danas, da je normalizacija odnosa Beograda i Prištine odavno u vrhu političke agende Nemačke i naglašava da Nemačka podržava dijalog uz posredstvo Evropske unije.

„Raduje nas i laknulo nam je da je kriza na severu Kosova i Metohije prevaziđena. Mislim da je to veliki uspeh specijalnog izaslanika EU Miroslava Lajčaka, jer je postignut dobar kompromis zasnovan na dogovoru Beograda i Prištine“, naveo je Šib za RTS.

Ambasador Šib je izrazio uverenje da se nakon formiranja nove vlade Nemačke spoljna politika Berlina neće drastično promeniti.

„Svejedno je kako će izgledati nova nemačka vlada, nemačka spoljna politika se neće drastično promeniti. Prioriteti će i dalje biti evropske integracije i Transatlansko partnerstvo. Dakle, podrška za međunarodni poredak koji je zasnovan na pravilima. Pružaćemo i dalje humanitarnu pomoć“, rekao je nemački ambasador.

Šib je istakao da je danas, na 31. godišnjicu ujedinjenja Istočne i Zapadne Nemačke, taj događaj ogromna sreća za Nemce, da je ta država danas prosperitetna, ekonomski je napredovala i razlike skoro više ne postoje.

„Kada je pao Berlinski zid, kada je pre 31 godine došlo do ponovnog ujedinjenja to je bilo veliko iznenađenje za sve. Danas, 31 godinu kasnije, to osećamo kao veliku sreću, a ne nešto što se podrazumevalo. Ispravno je bilo da se donese takva odluka pre više od tri decenije“, ocenio je Šib i naglasio da su se sada uslovi u kojima žive Nemaci u velikoj meri poboljšali.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.