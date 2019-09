Sijarto: Ne treba deliti lekcije Srbiji

BLED – Ministar inostranih poslova Mađarske Peter Sijarto rekao je danas na Bledu da mrzi kada čuje neke zemlje članice EU da dele lekcije Srbiji u vezi manjina, jer niko, a tako i mnogi naši susedi koji su u Uniji, ne daje tolika prava mađarskoj manjini i ophodi se sa njima na tako fer način kao što to čini Srbija.

Sijarto je, na panelu „Zapadni Balkan – evropeizacija, demokratizacija i zajednička odgovornost“ u okviru Strateškog foruma na Bledu poručio da Srbiji ne trebaju lekcije, već im treba dati mogućnost da uđe u EU.

On je istakao da Mađarska podržava širenje EU, a tako i ubrzanje pristupnog procesa Srbije i Crne Gore, kao i otvaranje pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom.

„Postoji u EU puno hipokrizije s tim u vezi“, rekao je Sijarto dodajući da, kada nekog iz EU pitate da li je za širenje EU možete čuti da to podržavaju, ali kada se odrzava sastanak i postoji šansa da se ubrza proces, takve se odluke nikada ne donose.

Odlazeća Evropska komisija, prema njegovim rečima, napravila je veliku grešku vezano za proširenje, time što je rekla da neće biti širenja Unije do 2025.

„Mađarska smatra da što nas je više to smo snažniji. Ne vidim koja je pravna prepreka za šire ja, zašto nismo otvorili sva poglavlja sa Srbijom, poslednje poglavlje sa Crnom Gorom. Moje kolege u EU su priznale da nema nikakvih pravnih prepreka. Da li se radi o političkim preprekama jer ne žele proširenje EU“, upitao je Sijarto.

Takođe je preneo da kada sa kolegama u EU priča oni često govore da se širi uticaj drugih globalnih igrača na Zapadni Balkan, ali kada ih pita zašto Unija nije primila u članstvo region, ne dobija odgovor.

Jedini način da EU bude snažnija, kaže, jeste da poveća broj članica.

„Do sada kada smo menjali broj članica uvek smo imali širenje, a sada smo po prvi put suočeni sa smanjenjem broja, to jest odlaskom jedne članice“, primetio je, te dodao: „Mi koji živimo u susedstvu znamo da proširenje nije samo u interesu zemalja Zapadnog Balkana, već u interesu Evrope, kako ekonomskom, bezbednosnom i svakom drugom. Bez proširenja EU ne može biti snažnija“.

Kazao je i da svi to podržavaju kada pričaju u javnosti, ali da na sastancima Mađarska ostaje u manjini sa takvim stavom.

Sijarto je izrazio nadu da će nova Evropska komisija biti pozitivnija prema proširenju EU, ali je dodao da puno toga zavisi od stava velikih zapadnoevropskih zemalja.

„Kada smo bili na nedavnom ministarskom sastanku i razgovarali o otpočinjanju pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijomnisu baltičke zemlje rekle ne, ili istočnoevropske članice Unije, već su to bile one stare snažne zapadnoevropske države“, kazao je Sijarto dodajući da one u javnosti to kažu na manje razumljiv način.

Upitao je i zašto, ako EU želi od Crne Gore da napravi uspešnu priču, ne primi tu zemlju koja ima svega 600.000 stanovnika, koja koristi evro, jer, kako navodi, ne vidi kakve bi ona mogla praviti probleme Uniji.

Na drugoj strani, konstatovao je, zemlje Zapadnog Balkana i posebno njihova rukovodstva napravile su ogromne napore da održe proevropsku atmosferu u svom društvu, a ako ne dobiju pozitivan odgovor, primetio je, uslediće pitanja javnosti u tim zemljama zašto se prave toliki kompromisi.

