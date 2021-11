Sinhua: Sednica CK KP Kine dala smernice za dalji razvoja ali i inspirisala svet

Šesta plenarna sednica Centralnog komiteta (CK) Komunsitičke partije (KP) Kine, kao ključni sastanak koji povezuje prošlost i budućnost, ukazala je na razloge uspeha KP Kine, dala smernice za dalji razvoj zemlje i inspirisala svet, ocenili su strani zvaničnici i eksperti, prenosi agencija Sinhua.

Šesta plenarna sednica CK KP Kine 19. saziva održana je u Pekingu od 8. do 11. novembra a na njoj je usvojena rezolucija o glavnim dostignućima i iskustvima partije tokom 100-godišnjeg postojanja.

KP Kine je ostvarila ogromna dostignuća u svojoj 100-godišnjoj istoriji i spremna je da povede kineski narod u budućnost, rekao je u intervjuu za Sinhuu predsedavajući Centralnog komiteta Komunističke partije Ruske Federacije Genadij Zjuganov.

Prema njegovim rečima Šesta plenarna sednica CK KP Kine poslužila je kao prilika da se partija osvrne unazad, analizira svoj put, oceni postignuto i postavi zadatke za budućnost.

„Zašto se KP Kine za samo četvrt veka transformisala od male grupe patriota u moćnu političku snagu koja je povela državu? Glavna tajna je da je partija sebi postavila cilj da teži sreći naroda i velikom podmladjivanje nacije“, rekao je Zjuganov.

Ističući kineska dostignuća, uključujući smanjenje siromaštva, lider ruskih komunista je rekao da je impresioniran time što KP Kine ne počiva na lovorikama i ne miruje, već stalno i intenzivno radi na većim uspesima.

Zjuganov je izrazio uverenje da će iako se Kina suočava sa mnogim izazovima, KP Kine izaći kao pobednik iz svih iskušenja, baš kao što se uspešno nosi sa pandemijom kovid-19.

Luxman Siriwardena, managing director of Sri Lanka-based policy and advocacy group Veemansa Initiative, said the CPC held the plenum at a historical juncture.

Luksman Sirivardena, generalni direktor Inicijative Vimansa iz Šri Lanke, organizacije koja promoviše dijalog o održivom i inkluzivnom razvoju, ocenio je da je plenum KP KIne održan u „istorijskom trenutku“. Kako prenosi Sinhua on je izrazio uverneje da će ta partija nastaviti da promoviše društveno-ekonomski razvoj u Kini i na mnogim drugim mestima u svetu jer Kina igra sve značajniju globalnu ulogu.

Kenijski stručnjak za medjunarodne odnose Adere Kavins rekao je za kinesku agenciju da se KP Kine pojavila kao snažna ujedinjujuća sila u svojoj 100-godišnjoj istoriji. Partija je vodila kinesko društvo sa nepokolebljivom odlučnošću da poboljša društveno-ekonomsko blagostanje ljudi, čime se konsoliduje nacionalna stabilnost, kohezija i poverenje u vladu, rekao je on.

Stručnjak iz Kenije odenio je i da je KP Kine ostavrila uspeha bez presedana u podizanju kineskog naroda iz nerešivih izazova sukoba, siromaštva i medjunarodne izolacije. Danas se Kina rangira kao snažna članica Ujedinjenih nacija sa aktivnim doprinosom globalnim rešenjima, rekao je on.

Saudijski stručnjak za Kinu Abdul Aziz Al-Šabani rekao je da rezolucija koju je usvojio plenum predstavlja sveobuhvatan rezime vekovne borbe KP Kine, da je od velikog značaja i da će pružiti smernice za budući razvoj Kine i promovisati veća dostignuća u razvoju, prenela je Sinhua.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.