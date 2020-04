Skandal: Mekdonalds u Kini „od danas ne poslužuje crnce!“ (video)

Kompanija McDonald’s poslala je izvinjenje nakon što je jedna njena poslovnica Kini postavila natpis na kojem piše da je crncima zabranjen ulazak u restoran.

Again, for those who still doubt that Black people and particularly #AfricansinChina are being targeted we feel it is our duty to share this. A sign at a @McDonalds restaurant seems to make this perfectly clear pic.twitter.com/FaveKrdQHi

— Black Livity China (@BlackLivityCN) April 11, 2020