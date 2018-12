Skandal potresa „Špigl“: Novinar godinama lažirao i izmišljao činjenice u člancima

View this post on Instagram

Kein guter Tag für den SPIEGEL heute… …eine beispiellose Betrugsgeschichte eines Journalisten der in seinen Storys Fakten verzerrt und Geschichten erfunden hat! Bin immer noch entsetzt über den Artikel! #betrugindermedienwelt#journalistlügtsichgeschichtenzusammen#spiegel#claasrelotius#