Skandal u Kaliforniji: Nacistički pozdrav i svastika na žurci srednjoškolaca (foto)

Školski okrug u Kaliforniji ispituje fotografiju na društvenim medijima na kojoj se vide mlade osobe kako koriste nacistički pozdrav, dok stoje okupljeni oko stola, na kojem je od crvenih čaša formirana svastika.

Scrolling through Snapchat and see this from a Newport high school party. Absolutely disgusting. pic.twitter.com/PLuFS0s9Lp

Školski okrug naveo je u saopštenju da je obavešten o objavama na društvenim medijima „koje uključuju pojedine učenike, koji su napravili neprikladne antisemitske simbole“, kao i o mogućem konzumiranju alkohola kod maloletnih osoba.

U saopštenju se napominje da iako se to nije dogodilo u školskom kampusu, okrug osuđuje sva antisemitska dela ili prikaze mržnje „u svim njihovim oblicima“, prenosi AP.

Heartbreaking. Teens from Newport Harbor High School in Newport Beach, CA giving Nazi Salute during drinking game with cups arranged in the shape of a Swastika. #heartbreaking #teachlove #neverforget #noroomforhate #kabc #knbc #kcbs #ktla #latimes #kcal #cnn pic.twitter.com/srFmSKbmtU

— James Rogers (@jimr1967) March 3, 2019