Sledeći premijer Australije skromnog porekla

Novoizabrani australijski premijer Entoni Albaneze, ili kako sam za sebe kaže: „Albaniz“, političar je oblikovan svojim skromnim poreklom kao jedino dete samohrane majke koja ga je odgajala bolesna, u penziji, u siromašnom i grubom predgrađu Sidneja.

On je takođe heroj multikulturalne Australije, a sebe opisuje kao jedinog kandidata s „ne-anglo-keltskim prezimenom“ koji se kandidovao za premijera za 121 godinu, koliko ta funkcija postoji u njegovoj zemlji.

Tokom pobedničkog govora posle proglašenja rezultata poslaničkih izbora u subotu, delio je binu sa senatorkom Peni Vong koja će postati ministarka spoljnih poslova. Njen otac je malezijski Kinez, a majka Evropljanka iz Australije.

„Mislim da je ovo dobro: Neko sa neanglokeltskim prezimenom je lider u Predstavničkom domu, a… neko sa prezimenom kao što je Vong je lider vlade u Senatu“, rekao je Albaneze.

Australija je kritikovana zbog prevelike zastupljenosti potomaka britanskih kolonizatora u Parlamentu. Velika Britanija više nije glavni izvor doseljenika u Australiju otkako je rasistička politika ukinuta 1970-ih. Otprilike polovina multikulturalne populacije Australije rođena je u inostranstvu, ili ima bar jednog roditelja rođenoog u inostranstvu. Kinezi i Indijci se sada doseljavaju u velikom broju.

Albaneze je obećao da će naglijim smanjenjem emisije gasova staklene bašte popraviti međunarodnu reputaciju Australije koja zaostaje u borbi s klimatskim promenama. Prethodna administracija se držala iste obaveze koju je preuzela Pariskim sporazumom 2015: 26 do 28 odsto do ispod nivoa iz 2005. do 2030. godine. Laburistička partija Albanezea obećala je smanjenje od 43 odsto.

Njegovo finansijski nesigurno odrastanje u državnim stambenim zgradama u predgrađu Kemperdaun u osnovi ga je formiralo kao političara koji je predvodio australijsku Laburističku partiju levog centra na vlasti prvi put od 2007.

„O našoj velikoj zemlji mnogo govori to što sin samohrane majke koja je bila invalidska penzionerka, koji je odrastao u javnim stambenim zgradama u Kemperdaunu, može večeras da stane pred vas kao premijer Australije“, rekao je Albaneze u pobedničkom govoru u subotu.

„Svaki roditelj želi više za sledeću generaciju nego što je sam imao. Moja majka je sanjala o boljem životu za mene. I nadam se da će moj životni put inspirisati Australijance da posegnu za zvezdama“, dodao je on.

Albaneze je tokom šestonedeljne predizborne kampanje više puta pominjao životne lekcije koje je naučio iz svog detinjstva u siromaštvu. Laburistička kampanja se fokusirala na politike uključujući finansijsku pomoć za kupce prvih kuća koji se bore sa rastućim cenama nekretnina i sporim rastom plata.

Laburisti su takođe obećali jeftinije vrtiće za decu zaposlenih roditelja i bolju negu u staračkim domovima.

Albaneze je ove nedelje obećao da će početi obnovu poverenja u Australiju kada u utorak bude na samitu u Tokiju sa predsednikom SAD Džozefom Bajdenom, japanskim premijerom Fumiom Kišidom i indijskim premijerom Narendrom Modijem.

S druge strane, Albaneze je rekao i da će biti „potpuno dosledan“ stavu dosadašnje vlade premijera Skota Morisona u vezi sa strateškim nadmetanjem s Kinom u regionu.

Ali on je rekao da je Australija saterana u „loš položaj“ u pregovorima Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama time što je na konferenciji u novembru odbila ambicioznije ciljeve smanjenja emisije štetnih gasova.

„Jedan od načina da povećamo svoj status u regionu, a posebno na Pacifiku, jeste da ozbiljno shvatimo klimatske promene“, rekao je Albaneze za Nacionalni pres klub.

S Bajdenovom administracijom „biće ojačan odnos u našem zajedničkom pogledu na klimatske promene i priliku koje one predstavljaju“, rekao je Albaneze.

Albaneze je okrivio odlazećeg premijera Australije, Skota Morisona, da je „naneo štetu čitavom nizu međunarodnih odnosa Australije“.

On je rekao da je Morison obmanuo Sjedinjene Države rekavši da tajni plan da se Australiji obezbedi flota podmornica sa američkom nuklearnom tehnologijom, ima podršku Laburističke partije Albanezea. U stvari, laburisti nisu bili ni obavešteni o planu sve do dan pre no što je objavljen u septembru.

Albaneze je takođe optužio Morisona da je u medije procurio lične tekstualne poruke Emanuela Makrona da bi omalovažio pritužbu francuskog predsednika jer mu Australija nije dala nikakvo upozorenje da će ugovor s Francuskom o podmornicama biti otkazan.

U novembru je francuski ambasador u Australiji Žan-Pjer Tebo opisao curenje tih informacija kao „novu niskost“ i upozorenje drugim svetskim liderima da bi njihova privatna komunikacija sa australijskom vladom mogla da bude upotrebljena protiv njih.

Laburisti su takođe opisali novi bezbednosni pakt Kine i Solomonskih ostrva kao najgori spoljnopolitički neuspeh Australije u regionu Tihog okeana od Drugog svetskog rata.

Kada je bio mali, Entoniju Albanezeu je, da bi ga poštedeli skandala da je „nezakonito dete“ u radničkoj rimokatoličkoj porodici u socijalno konzervativnoj Australiji 1960-ih, rečeno da je njegov otac, Italijan, Karlo Albaneze, poginuo u saobraćajnoj nesreći ubrzo pošto se u Evropi oženio njegovom majkom irsko-australijskog porekla, Marian Eleri.

Njegova majka koja je postala invalidski penzioner zbog hroničnog reumatoidnog artritisa, rekla mu je istinu kada je imao 14 godina: Otac mu nije mrtav i njegovi roditelji se nikada nisu venčali.

Karlo Albaneze je bio stjuard na brodu za krstarenje kada se s njegovom majkom upoznao 1962. tokom jedinog prekomorskog putovanja u njenom životu. U Sidnej se vratila sa svog sedmomesečnog putovanja kroz Aziju do Velike Britanije i kontinentalne Evrope sa skoro četiri meseca trudnoće – po biografiji Entonija Albanezea iz 2016, „Albaneze: Istinita priča“ (Albanese: Telling it Straight).

Njegova majka je živela s roditeljima u „socijalnoj kući“ u vlasništvu lokalne vlasti u predgrađu Kemperdaun kada se njeno jedino dete rodilo 2. marta 1963. godine.

Iz odanosti prema svojoj majci i strahovanja da ne povredi njena osećanja, Albaneze je čekao do njene smrti 2002. pre no što je potražio svog oca.

Otac i sin su se srećno sreli 2009. godine u očevom rodnom gradu Barleti, u južnoj Italiji. Sin je bio u Italiji na poslovnim sastancima kao ministar saobraćaja i infrastrukture Australije.

Entoni Albaneze je bio ministar tokom poslednjih šest godina na vlasti laburista i dostigao je svoju najvišu funkciju – zamenika premijera, u poslednja tri meseca vlasti Laburista, koja je okončana izborima 2013. godine.

Ali, Albanezeovi kritičari tvrde da nije njegovo skromno poreklo, već njegova levičarska politika ono što ga čini nepodobnim da bude premijer.

Konzervativna vlada je tvrdila da će on biti najlevičarskiji australijski lider za skoro 50 godina od doba radikalnog reformatora Guga Vitlama, koji je bio sporni heroj Laburističke partije.

Vitlam je 1975. godine postao jedini australijski premijer koga je s funkcije smenio predstavnik britanskog monarha i to u, kako je opisano, ustavnoj krizi.

Vitlam je tokom svoje kratke, ali burne tri godine vlasti, uveo besplatno univerzitetskog obrazovanja, što je omogućilo Albanezeu da, uprkos svojim oskudnim finansijskim sredstvima, diplomira ekonomiju na Univerzitetu u Sidneju.

Albanezeove pristalice kažu da je on, iako je iz takozvane laburističke frakcije Socijalistička levica, on pragmatičar s dokazanom sposobnošću da se nosi s konzervativnijim elementima stranke.

Albaneze je prošle godine, posle traume u saobraćajnoj nesreći, prošao kroz nešto što se opisuje kao „preobražaj“ – odlučio se za zdraviji život, kao i za modernija odela i naočare. Takođe je izgubio 18 kilograma u, kako mnogi pretpostavljaju, nastojanju da postane privlačniji biračima.

Rekao je da se sa 12 godina uključio u svoju prvu političku kampanju – borbu stanara javnih stambenih jedinica u njegovom naselju, koji su uspešno nadjačali nastojanje lokalne vlasti da prodaju svoje domove i potom plaćaju veću kiriju. Ta akcija je nazvana „štrajk protiv stanarine“, a neplaćeni dug za stanarinu je oprošten, što je Albaneze opisao kao „lekciju da solidarnost funkcioniše“.

„Kako sam odrastao, shvatao sam uticaj koji vlast imala, koji može da ima, da promeni živote ljudi, a posebno na mogućnosti ljudi“, rekao je Albaneze.

Na dan izbora, pre no što je počelo prebrojavanje glasova, govorio je o prednosti svog vaspitanja: „Kada dolazite odakle sam ja, jedna od prednosti koju imate je to što ne trčite ispred svojih mogućnosti, a potom je sve u životu bonus“, rekao je Albaneze.

