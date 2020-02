„Šljašteći zmijoliki NLO“ uočen na nebu iznad Brazila (video)

Ovo je prvi put da je ovakva vrsta letećeg objekta primećena u Latinskoj Americi, jer se ranije pojavljivala samo na Zapadu, uglavnom u Sjedinjenim Državama.

Blistava nebeska pojava nalik zmiji primećena je na nebu iznad brazilskog grada Sao Paola. Dijego Forte, softverski inženjer koji je primetio bizaran objekat, rekao je da je prvo uočio dve odvojene grupe svetla. Jedna je bila jasrkocrvene boje, a druga treperavo zlatna. Tada su se dve svetlosti spojile formirajući ogroman repati objekt koji je lebdeo na nebu nekoliko minuta pre nego što je nestao.

Na pitanje o poreklu objekta ili objašnjenju šta bi to moglo biti, Forte je rekao da nema pojma. „Ljudi su imali razne ideje, od kućnih bacača plamena do performansa dronom, ali do sada nisam video nijedan video poput ovog. Mada mi nisu naročito drage misterije poput duhova i NLO-a, ostajem otvorena za mogućnost njihovog postojanja“, rekao je.

Zmijoliki NLO često se pominje poslednjih meseci u Severnoj Americi – Njujorku, Vajomingu, Vašingtonu, ali primećen je i u drugim delovima sveta poput Edinburga.

Nedavno su ljubitelji NLO-a i entuzijasti teorije zavere bili angažovani u žestokim raspravama o snimcima kriptičnog kockastog objekta koji je leteo u blizini komercijalnog aviona.

