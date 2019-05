Slobodarski ministri otkazali učešće na ruskoj konferenciji

BEČ – Ministri spoljnih poslova i odbrane Austrije Karin Knajsel i Mario Kunasek otkazali su učešće na današnjoj konfeenciji ruskog Valdaj kluba u Beču.

Oba ministra članovi su Slobodarske partije Austrije (FPO), koja je najavila povlačenje svih svojih predstavnika u austrijskoj vladi zbog najave kancelara Sebastijana Kurca da tražiti razrešenje njihovog stranačkog kolege ministra unutrašnjih poslova Herberta Kikla.

Kriza u vladi Austrije izbila je nakon što su se pojavili video snimci na kojima sada već bivši lider FPO i vicekancelar Hajnc Kristijan Štrahe jednoj Ruskinji nudi državne poslave u zamenu za finansijsku pomoć njegovoj stranci.

Inače, osam od devet najavljenih učesnika konferencije iz Austrije više se ne nalazi na spisku učesnika konferencije o budućnosti multilateralne diplomatije iz ugla EU i Rusije koja je dugo planirana a koju organizuju Valdaj klub, Vojna akademija austrijske vojske i Instituta za bezbednosnu politiku blizak FPO.

Skup je, prema rečima šefa Valdaj kluba Andreja Bistrickija, u međuvremenu promenio i mesto održavanja, jer je Vojna akademija uoči održavanja konferencija odbila da ustupi svoje prostorije, isko je to bilo dogovoreno.

Samo nekoliko sati pred početak skupa, naime, austrijski koorganizatori otkazali su učešće, što je oštro kritikovao ruski ambasador u Austriji Dmitrij Ljubinski.

On je, međutim, na svom Fejsbuk profilu ocenio da koorganizatori time nisu uspeli da „miniraju“ konferenciju, te poručio: „Unutrašnjopolitička kriza u Beču je u punom jeku. To nema nikakve veze sa Rusijom“, poručio je on preko fejsbuka.

(Tanjug)