Slovački predsednik pristao da sutra imenuje Pelegrinijevu vladu

Predsednik Slovačke Andrej Kiska saopštio je danas da će sutra imenovati novu vladu dosadašnjeg vicepremijera za investicije i digitalizaciju iz vladajuće stranke SMER, Petera Pelegrinija, nakon izmena na funkciji ministra unutrašnjih poslova.

„Nisam sto odsto zadovoljan sastavom vlade ali kao šef države neću preći granicu Ustava. Prvi predlog vlade sam odbio. Danas mi je Pelegrini doneo novi predlog, razgovarao sam nakon toga sa novim ministrima. Odlučio sam da sutra imenujem Pelegrinija za premijera i prihvatam njegov predlog ministara“, kazao je danas novinarima Kiska.

Slovački predsednik upozorio je da nova vlada formirana nakon iznudjene ostavke ministra unutrašnjih poslova Roberta Kalinjaka i premijera Roberta Fica sa istim koalicionim partnerima mora da dobije ne samo poverenje parlamenta već i poverenje ljudi.

Ficova vlada je pala zbog masovnih demonstracija tri sedmice za redom u Bratislavi i skoro 60 gradova širom Slovačke i u svetu povodom brutalnog ubistva istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove verenice Martine Kušnirove za koje i slovačka policija priznaje da je najverovatniji motiv pisanje Kucijaka o korupciji u vladajućoj partiji SMER i vezi funkcionera SMER sa italijanskom mafijom Ndrangeta koja odavno posluje u agrobiznisu, i koristi evropske dotacije, zajedno sa makedonskim Albancima na istoku Slovačke.

Glavna promena u odnosu na prvi predlog Pelegrinijeve vlade koja je i presudila da Kiska novi sastav prihvati je to što na mesto ministra unutrašnjih poslova umesto prvo predloženog Kalinjakovog poznanika, sada dolazi dosadašnji ministar zdravlja Tomaš Druker koga sa Kalinjakom ne povezuju.

Takodje, buduća ministarka kulture Ljubica Lašakova, iz stranke SMER, javno se izvinila predsedniku Kiski zato što je u jednom od intervjua optužila američkog biznismena i filantropa Dzordža Soroša da svojim parama igra igre i pokušava da vlada u Slovačkoj i postkomunističkoj Evropi, a kao arugment kojim je pravdala tu teoriju Soroševe zavere navela je da joj se čini da su nevladine organizacije suviše bogate, pa zato misli da imaju te pare sa one strane okeana.

„Jako mi je krivo i predsedniku sam to objasnila. Izvinjavam se. Bila je to nesrećna formulacija, možda pod pritiskom dogadjaja“, kazala je danas Lašakova i dodala da se čovek nekad smrzne kada vidi napisano crno na belom šta je rekao i kako to ustvari zvuči.

U novoj vladi stare koalicije socijalističke stranke SMER, nacionalista iz Slovačke narodne stranke i predstavnika slovačkih Madjara u partiji Most-Hid ima pet novih imena u odnosu na Ficovu vladu a predsedniku Kiski je Pelegrini podneo i potpise 79 poslanika, većine u jednodomnoj Narodnoj skupštini od 150 poslanika, koji će podržati vladu i izglasati joj poverenje.

Predsednik Narodne skupštine, lider nacionalista Andrej Danko kazao je da će već narednog dana nakon imenovanja vlade sazvati sednicu parlamenta da se više ne gubi vreme.

Organizatori protesta, najvećih u Slovačkoj od Plišane revolucije, ni opozicija, nisu zadovoljni sa tim putem izlaska iz krize poverenja u slovačke institucije čiji detonator je bilo ubistvo novinara i traže vanredne parlamentarne izbore a ne da se čeka do redovnih 2020. godine.

Organizatori protesta, djaci srednje škole Karlina Farska i Juraj Šeliga pozivaju Slovake da izadju ponovo na ulice i ovog petka.

