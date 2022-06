Slovenija uklanja žičanu ogradu sa granice sa Hrvatskom

LJUBLJANA – Nova slovenačka vlada namerava da protivmigrantske fizičke prepreke sa svoje šengenske granice prema Hrvatskoj ukloni do kraja godine, za šta će uskoro napraviti operativni plan, potvrđeno je danas agenciji STA.

Uklanjanje privremenih tehničkih prepreka jedan je od prioriteta vlade, potvrdili su za slovenačku novinsku agenciju u ministarstvu unutrašnjih poslova, uz napomenu da je plan da se to sprovede do kraja godine, uz preciziranje operativnih detalja do kraja ovog meseca.

Prema podacima slovenačkog MUP-a, Slovenija ima prema Hrvatskoj 135.372 metara panelne drvene ograde i 60.595 metara žilet žice, za čije je postavljanje do sada potrošila 23,25 miliona evra, a za njeno održavanje još 3,6 miliona.

Njeno postavljanje je počelo na vrhuncu migrantske krize 2015. i povremeno je nadopunjavana, a žica je zamenjivana panelnom ogradom.

Kao što je za njeno postavljanje bila potrebna javna nabavka, tako će biti i kod njenog uklanjanja, potvrdili su u slovenačkom MUP-u.

Tatjana Bobnar, ministarka unutrašnjih poslova u novoj vladi Roberta Goloba, izjavila je nedavno u parlamentu da ce fizičke prepreke na granici s Hrvatskom biti zamenjene kamerama i dronovima kako bi se sprečavali ilegalni ulasci migranata, navodi STA.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.