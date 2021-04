Slovenija: Vakcinacija i za one preko 50 godina

LJUBLJANA – Sve osobe starije od 50 godina u Sloveniji sada imaju pravo na vakcinaciju, u skladu s revidiranom strategijom vakcinacije koju je slovenačka vlada usvojila sinoć.

Strategijom su, takođe, određene dodatne prioritetne grupe, prenosi slovenačka agencija STA.

U prioritetne grupe sada ponovo ulaze nastavnici i osoblje koje radi u ključnoj infrastrukturi – energetici, transportu, snabdevanju vodom, zdravstvenoj zaštiti, finansijama, zaštiti životne sredine i informacionim i komunikacionim mrežama.

Dodatne prioritetne grupe obuhvataju farmaceutsku industriju, osoblje od suštinskog značaja za funkcionisanje države, zaposlene i volontere koji nude pomoć hroničnim pacijentima i drugim ranjivim grupama.

Najnovija strategija, koja je do sada menjana šest puta, usledila je nakon što je većina onih starijih od 70 godina, koji su želeli da dobiju vakcinu, već vakcinisano. Stope vakcinacije za one iznad 70 godina su u rasponu od 50 do 60 odsto.

U starosnoj grupi od 60 do 70 godina do sada je otprilike 40 odsto dobilo najmanje jednu dozu vakcine.

U Sloveniji je ukupno skoro 390.000 ljudi do sada primilo jednu dozu vakcine, ili skoro 19 posto populacije, dok je gotovo 167.000 ili osam posto populacije potpuno vakcinisano.

(Tanjug)

