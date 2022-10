Smenjena i četiri funkcionera ANB

PODGORICA – Novi v.d. Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB) Boris Milić je po preuzimanju dužnosti smenio četiri funkcionera crnogorske tajne službe.

Smenjeni su Drago Spičanović, Miloš Vujisić, Radovan Ivanović i Danilo Grozdanić, pišu podgoričke Vijesti.

Milić je na funkciji v.d. Agencije zamenio Sava Kenteru, koga je prošle sedmice smenila vlada u tehničkom mandatu premijera Dritana Abazovića.

Abazović je izjavio ranije da ima određene primedbe na rad ANB i poručio da neki ljudi više neće moći da ostanu tu.

On je to kazao u Budvi, odgovarajući na pitanje novinara da li sumnja da su šef ANB-a Savo Kentera i njegov pomoćnik Drago Spičanović povezani sa švercom cigareta, kao što je to u emisiji „Načisto“ kazao bivši direktor Uprave prihoda i carina Rade Milošević, prenela je RTCG.

