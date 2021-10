Šmit: Bosanski suverenitet ne sme postati prazna čaura

BEČ – Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit upozorio je da ako međunarodnoj mirovnoj misiji Eufor ne bi bio produžen mandat da bi to ugrozilo stabilnost BiH i dodao da ne sme doći do toga da suverenitet BiH bude samo prazna čaura.

“ Imam utisak da pojedini ljudi već vide da Dodik preteruje“, rekao je Šmi u intervjuu bečkom dnevniku „Standard“, na pitanje šta očekuje od Saveta bezbednosti UN koje će raspravljati o rezoluciji o produženju vojne misije EU u BiH, i konstataciju novinara da bi Rusija želela da promeni tekst i oslabi stavke vezane za instituciju visokog predstavnika i njegova ovlaštenja.

Naglasio je da je poznat stav Rusije o dovođenju u pitanje izvršnih ovlašćenja visokog predstavnika, što, podseća zahteva i Milorad Dodik, ali da, kako kaže“ vidi kod drugih članica Saveta bezbednosti UN da u rezoluciji neće biti takvog ograničenja Dejtona i da ima utisak da pojedini ljudi već vide da Dodik preteruje

“ Ako misija Eufor-Althea ne bude produžena to to bi svakako ugrozilo stabilnost BiH. Trenutno se mnogo toga preduzima da se dođe do zajedničke rezolucije sa Rusijom“, objasnio je on. .

Na pitanje, u vezi predstojeće presude Ustavnog suda o zakonima za istupanje iz institucija BiH koje je usvojila skupština RS, i pitanje u kom slučaju će upotrebiti svoja ovlašćenja i intervenisati, Šmit je kazao da međunarodna zajednica mora u toj situaciji zadržati sve instrumente, a tako i one koje ima visoki predstavnik – čak i one za koje, kako kaže, neki smatraju da su nepotrebni.

„Ne sme doći do toga da suverenitet BiH bude samo prazna čaura. Imam utisak da pojedini ljudi već vide da Dodik preteruje. Ako se pogleda rezultat glasanja o istupanju iz zajedničke Agencije za lekove, onda se vidi da je za to galsalo svega 43 od 85 poslanika. Ako procesi odobrenja lekova ne budu više važili onda bi se dovelo u pitanje snabdevanje lekovima RS. Ljudima su potrebni lekovi, i oni se sada koriste kao predmet pregovora za druge ambicije. U tom slučaju se može računati na mene“, poručio je Šmit.

On je u vezi odnosa pojedinih prema Dodiku kazao da ne može biti da neko danas postavlja uslove, a sutra dodatne uslove.

„Blokade se moraju obustaviti. Nemački socijaldemokrata Herbert Vener je tadašnjoj opoziciji, koja je izašla iz parlamenta, rekao da onaj koji se iseli mora ponovo i da se useli. Ja sada čekam na ponovno useljenje. Poslednjih 10 godina su pokazali da ne donosi ništa da se igra ta igra. Neće porasti povrenje u pravosuđe, ako Dejtonom predviđene sudije iz drugih zemalja, na primer u Ustavnom sudu više ne rade“, kazao je on.

Upitan da li je „mešanje“ susednih država Srbije i Hrvatske opasno Šmit je naglasio da su to susedne države.

„Korisno ih je uključiti i računam da će aktuelni predsedavajući EU, slovenački premijer Janez Janša biti u tome partner od pomoći. Svi političari iz susedstva jedinstveni su oko jednog, a to je da ne žele eskalaciju krize“, naglasio je Šmit dodajući da sve zavisi od EU.

Govoreći o zakonu o zabrani negiranja ratnih zločina istakao je da je zakon jedno, ali da je reakcija mnogo važnija, jer pokazuje da putevi pomirenja još nisu ostvareni i da i dalje postoje različiti narativi.

„Ljudi moraju da sednu i diskutuju o tome šta im se sviđa, a šta ne. Parlament je mesto gde bi trebalo takav jedan zakon oblikovati“; podvukao je on.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.