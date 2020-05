Snažan zemljotres pogodio grčko ostrvo (foto)

Ostrvo Krit u Grčkoj pogodio je snažan zemljotres od 6 stepeni po Rihteru

Još uvek nema informacija o žrtvama zemljotresa ili o materijalnoj šteti.

M6.0 #earthquake (#σεισμός) strikes 141 km S of #Irákleion (#Greece) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/8CKZNZ7Pe8

— EMSC (@LastQuake) May 2, 2020