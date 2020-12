Snažan zemljotres pogodio istok Turske (foto)

Zemljotres jačine 5,3 stepena pogodio je danas istočni deo Turske, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Preliminary M5.6 #earthquake 7km/4miles from #Sivrice, in #Turkey, 2020-12-27 06:37 UTC time by @raspishake network. Join the largest #CitizenScience #seismograph community ➡️ https://t.co/Y5O0dgJqJF

EVENT ➡️ https://t.co/0tIfYcLSNr pic.twitter.com/5BmkHNDyiN

— Raspberry Shake Earthquake Channel (@raspishakEQ) December 27, 2020