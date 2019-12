Snažan zemljotres pogodio Kanadu

Zemljotres jačine šest stepeni potresao je zapadnu kanadsku provinciju Britanska Kolumbija, nakon slabijeg potresa nekoliko časova ranije.

3 earthquake have hit off the coast of British Columbia over the past 4 hours, ranging from magnitude 5.2 and 6.0, according to the USGS. There has been no tsunami threat so far. pic.twitter.com/ZoGwGKjr5T

— AccuWeather (@breakingweather) December 23, 2019