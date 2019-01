Snažna eksplozija u centru Pariza, ima povređenih (foto, video)

U 9. pariskom arondismanu danas je došlo do snažne eksplozije u jednoj pekari, a više ljudi je povređeno, preneli su francuski mediji.

Veruje se da je eksploziju nakon koje je izbio požar izazvalo curenje gasa, javio je AP.

Portparoka policije Pariza rekla je da su vatrogasci trenutno na licu mesta u ulici Treviz.

