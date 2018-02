Snažna eksplozija u Lesteru, najmanje četiri osobe povređene (video)

Četiri osobe prebačene su večeras u bolnicu u kritičnom stanju nakon eksplozije u Lesteru, preneli su britanski mediji.

Portparom vatrogasne službe u Lesteru kazao je da je na terenu šest vatrogasnih vozila i da se u ovom trenutku pretražuje teren, prenosi Skaj njus.

Police have declared a “major incident” after reports of a “massive explosion” at a shop on a major road in Leicester pic.twitter.com/uAyR36M37c — The Independent (@Independent) February 25, 2018

„Za sada je nepoznato da li ima još povređenih ili zarobljenih osoba“, rekao je portparol.

U pretrazi terena učestvuju i specijalne jedinice sa psima tragačima.

This is the scene in Hinckley Road in #Leicester where @leicspolice have declared a major incident. Locals report hearing a loud explosion. Emergency services are at the scene. pic.twitter.com/Td3i06ZkFU — Gem News (@wearegemnews) February 25, 2018

Kako je rekao, jedna od zgrada koja je stradala u eksploziji bila je dvoetažna sa adaptiranim potkrovljem i samo se srušila, kao i da se za sada ne zna uzrok eksplozije.

Britanski Skaj njus preneo je da se eksplozija dogodila oko 19 sati po lokalnom vremenu na Hinkli Roudu u Lesteru, kao i da je lokalno stanovništvo izjavilo da je eksplozija bila ogromna.

This footage shows the aftermath of an apparent explosion in the Hinckley Road area of Leicester. Police have declared a "major incident." More information as we get it. pic.twitter.com/ghVIGEYjdk — BBC East Midlands (@bbcemt) February 25, 2018

Britanska policija eksploziju je nazvala „velikim incidentom“ u kome su „u potpunosti izgoreli jedan mini market i kuća“, preneo je Rojters.

Slike o incidentu pojavile su se i na društvenim mrežama, na kojima se vidi ogroman plamen.

(Tanjug)