Snimci užasa iz Rusije: Deca skakala kroz prozor da bi se spasila (uznemirujući video)

Najmanje 11 ljudi ubijeno je u napadu vatrenim oružjem u srednjoj školi u ruskom gradu Kazanju. Motiv napada još nije poznat.

Kako javljaju RIA Novosti, dva tinejdžera, od kojih je jedna učenik škole, ušli su naoružani u školu i počeli su da pucaju na decu. Ruski mediji objavili su da se kasnije čula i eksplozija.

U trenutku napada u školi bilo 714 dece

Ruska agencija TASS navodi da je napad počeo u 9:20 ujutro po lokalnom vremenu. U trenutku napada u školi je bilo 714 dece i oko 70 zaposlenih, od čega 52 nastavnika.

„Bila sam u učionici, najpre sam čula eksploziju, a zatim pucnje“, rekla je za agenciju TASS jedna nastavnica.

Upozorenje: Snimak je uznemirujućeg sadržaja

Children seen jumping from building amid school shooting in Kazan, Russia; at least 9 killed pic.twitter.com/c8vlJcq4zV — BNO News (@BNONews) May 11, 2021

Na snimku portala Baza objavljenoj na Tviteru vidi se kako deca beže iz škole u kojoj se odvija napad. Snimak prikazuje kako jedno dete skače s trećeg sprata škole i puzanjem pokušava da se udalji, ali bezuspešno.

Pojedini mediji objavili su da su deca iskakala kroz prozor, a Sputnjik čak navodi da je dvoje dece poginulo dok je iskakalo kroz prozor. Ovu informaciju zvaničnici još nisu potvrdili.

Jedan od tinejdžera koje je pucao na školske drugove je uhapšen. Drugi napadač, koji je odbio je da se preda policajcima, na četvrtom spratu škole držao je taoce. Policija je uspela da ga likvidira, javlja TASS.

Kako navodi portal Baza, napadač je 19-godišnji Ilnaz Renatovich Galjaviev, koji je navodno maturirao u toj školi. Njegov otac navodi kako nije religiozan te da nije primijetio promjene u mladićevu ponašanju.

Galяviev Ilьnaz Renatovič with face mask and the word "The God",in Russian " BOG "! Segodnя я ubью ogromnoe količestvo biomusora i zastrelюsь”,Today I will kill a huge amount of biomusor and shoot myself, " pic.twitter.com/zAbwopSDyG — SEID K-Day (@IntellyCorp_SID) May 11, 2021

Prema pisanju tog portala, napadač je na aplikaciji Telegram pre napada pokrenuo kanal i ostavio nekoliko poruka. Fotografisao se noseći masku na kojoj piše „bog“ i napisao da će napasti školu, a onda ubiti samog sebe.

Prvobitno je javljeno da je ubijeno devet osoba – učiteljica i osmoro učenika. Broj žrtava je u međuvremenu porastao na 11. Agencija TAS S navodi da su povređene 32 osobe, od kojih su 12 dece i jedna odrasla osoba prebačeni u bolnicu. Na lice mesta upućeno je više od 20 vozila Hitne pomoći. Lokalni zvaničnici saopštili su da je u toku evakuacija dece. Predsednik Tatarstana uputio se na lice mesta.

