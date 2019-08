Snimci užasa: Pomahnitali tinejdžer likvidirao tri osobe pa trčao nag (video)

Supruga, sin i tašta Blejka Bivensa, 24-godišnjeg igrača bejzbol ekipe Tampa Bej rejs iz Sjedinjenih Američkih Država, žrtve su stravičnog trostrukog ubistva, koje je počinio 19-godišnji Metju Bernard, brat ubijene supruge igrača, piše Dejli Mejl.

EXCLUSIVE VIDEO: The suspect in a triple homicide in Pittsylvania County, 19-year-old Matthew Bernard, ran toward @KyleMWilcoxTV & @humphreyWSET while they were at a staging area — he also strangled the church's caretaker.https://t.co/4OVjvg9kkQ pic.twitter.com/cg23z2KIEX

— ABC 13 News – WSET (@ABC13News) August 27, 2019